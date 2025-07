“Jumping Overcoming Boundaries”, presentati gli atleti al via: “Non vediamo l’ora di saltare”

La volontà è unanime: “Non vediamo l’ora di saltare”. Questo lo stato d’animo degli atleti che, domani, venerdì 25 luglio, prenderanno parte a “Jumping Overcoming Boundaries”, gara di salto con l’asta in programma in piazza della Transalpina-Trg Evrope tra Gorizia e Nova Gorica. I partecipanti sono stati presentati oggi, giovedì 24 luglio, a Le Fucine Hotel di Buttrio. Tutti si sono dichiarati contenti di essere al via di un evento unico, che si svolge tra due stati – in questo caso Italia e Slovenia. Dei dieci saltatori, al vernissage mancavano solo i primatisti nazionali di Polonia e Belgio, rispettivamente Piotr Lisek e Ben Broeders, che si trovavano in viaggio per raggiungere la sede della manifestazione.

Sono intervenuti tutti gli altri atleti: tra gli uomini, il primatista nazionale olandese Menno Vloon, salito recentemente a Silandro in Alto Adige al personale stagionale di 5,91 e i francesi Robin Emig e Mathieu Collet; tra le donne la campionessa olimpica di Tokyo 2021 e campionessa mondiale in carica Katie Moon (Stati Uniti), la finalista olimpica di Parigi 2024 Elisa Molinarolo (Italia), la campionessa sudamericana Juliana De Menis Campos (Brasile), la primatista nazionale della Repubblica Ceca Amalie Svabikova e l’eroina di casa Tina Sutej, primatista nazionale slovena nonché vice-campionessa europea e mondiale indoor in carica. “Ho gareggiato sia a Gorizia, sia a Nova Gorica, ma mai in piazza: sono veramente contenta di saltare… a casa!” – ha detto Sutej. Gli atleti infatti prenderanno la rincorsa in Italia, valicheranno l’asta posta sul confine e atterreranno sul saccone in Slovenia. “In Italia gareggio con la divisa della mia squadra (le Fiamme Oro, ndr), all’estero con quella dello sponsor tecnico: non sapevo se avrei dovuto cambiarmi quando passo l’asticella” – ha affermato simpaticamente Molinarolo, sottolineando di fatto l’unicità della gara. L’azzurra, che salterà con la maglia delle Fiamme Oro, dopo aver centrato a Silandro la scorsa settimana il proprio primato personale stagionale di 4,55, cercherà conferme tra Gorizia e Nova Gorica. La prova femminile inizierà alle 16.30, mentre gli uomini scenderanno in pedana alle 18.30. Prevista la diretta Rai Sport.

L’evento, organizzato dalla Libertas Udine su incarico del Comitato regionale Fvg del Coni, si inserisce nel programma di GO!2025Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura, valorizzando il suo messaggio. Alla manifestazione potranno assistere 1.500 spettatori con accesso libero. Divieto di sosta per le auto su ambo i lati di via Caprin tra via Ciconi e piazza della Transalpina (sino al termine dei disallestimenti, previsto per sabato sabato 26 luglio) e su ambo i lati di via Caprin tra via Monte Santo e via Ciconi dalle 10 di domani, venerdì 25 luglio.

Foto: Daniele Sinozich