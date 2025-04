La Coppa Italia di Promozione va al Corno Calcio

Una doppietta di Leban nel secondo tempo regala la Coppa Italia di Promozione al Corno Calcio di mister Pino Cortiula, che batte quindi nella finalissima di San Giorgio di Nogaro la Bujese del suo allievo Giuliano Dri per 2-0. Il vantaggio è arrivato al 52′ al termine di un’azione insistita, mentre il gol che ha chiuso i conti è stato siglato in contropiede nel recupero. La partita, trasmessa questo pomeriggio in diretta da Telefriuli, sarà riproposta sulla nostra emittente in differita alle 20.30, quando si potranno rivivere tutte le emozioni della finale grazie alla telecronaca di Luca Ursig.