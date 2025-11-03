La cronoscalata Faedis-Canebolava a Riccardo Sterni e Giulia Trombetta

Riccardo Sterni (Daytona) e Giulia Trombetta (Prealpi Giulie) sono stati i vincitori della Faedis-Canebola, cronoscalata di 7,8 km caratterizzata da un dislivello positivo di 480 metri su fondo asfaltato. I due atleti hanno completato la distanza in 32’10’’ e 38’’07, vincendo così la classifica assoluta della gara organizzata dall’Atletica Buja Treppo Grande, valevole anche come penultima tappa del Trofeo Friuli. Sterni ha dominato la sfida maschile rifilando 18’’ a Fabio Stefanutti (Atletica Buja, 32’28’’) e 35’’ a Marco Burello (Atletica Monfalcone, 32’45’’). Tra le donne invece Trombetta si è messa alle spalle Marina Paveglio (Atletica Dolomiti Friulane), seconda a 24’’ (38’31’’) e Mariangela Stringaro (Keep Moving), terza a 1’04’’ (39’11’’).

Per quanto riguarda gli iscritti al Trofeo, organizzato dal Comitato provinciale della Fidal di Udine, la classifica è stata vinta da Stefanutti e da Trombetta. Il primo ha battuto Matteo Monai (Piani di Vas, 35’06’’) e l’atleta di casa Augusto Senerchia (Atletica Buja, 35’16’’). Trombetta ha preceduto invece Mariangela Stringaro e Micaela Bonessi (MostroRun, 40’27’’). Alla cronoscalata hanno preso parte complessivamente 209 runner, di cui 150 iscritti al Trofeo. Ottima la partecipazione dei cosiddetti “giornalieri” (59 al via, miglior risultato delle prove del Trofeo). Il circuito podistico è prossimo alla conclusione. L’ultima tappa è in calendario domenica 16 novembre a Reana del Rojale, il “Trofeo Sorella Ramonda”, corsa su strada di 10,34 km. Le premiazioni del Trofeo Friuli si terranno poi alle 18 di giovedì 4 dicembre all’Auditorium Centro Balducci di piazza della Chiesa di Zugliano.

Il podio assoluto delle gare. Uomini: 1) Riccardo Sterni (Daytona) 32’10’’; 2) Fabio Stefanutti (Atletica Buja) 32’28’’; 3) Marco Burello (Atletica Monfalcone) 32’45’’. Donne: 1) Giulia Trombetta (Prealpi Giulie) 38’07’’; 2) Marina Paveglio (Atletica Dolomiti Friulane) 38’31’’; 3) Mariangela Stringaro (Keep Moving) 39’11’’.

I vincitori delle singole categorie del Trofeo Friuli. Uomini; Seniores: Matteo Monai (Piani di Vas); Sm40: Fabio Stefanutti (Atletica Buja); Sm45: Augusto Senerchia (Atletica Buja); Sm50: Andrea Del Cet (Libertas Udine); Sm55: Fabrizio Puntel (Atletica Dolce Nord Est); Sm60: Giovanni Pascoli (Libertas Tolmezzo); Sm65: Fabrizio Virgolini (Jalmicco Corse); Sm70: Maurizio Zamaro (Jalmicco Corse); Sm75: Sereno Molinaro (Atletica Buja).

Donne, seniores: Giulia Trombetta (Prealpi Giulie); Sf35: Marta Purinan (Atletica Buja); Sf40: Astrid Faganel (Jalmicco Corse); Sf45: Micaela Bonessi (Keep Moving); Sf50: Mariangela Stringaro (Keep Moving); Sf55: Eva Vignandel (Fiamme Cremisi); Sf60: Francesca Gorassini (Gp Livenza Sacile), Sf65: Nelly Calzi (Trieste Atletica).