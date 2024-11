La mezza maratona di Palmanova incorona Niyomukiza e Tadesse

Il burundese s’impone in Piazza Grande in 1h03’29”, staccando nel finale l’etiope Roba (1h03’37”). Nardone, quarto, è il miglior italiano. Al femminile successo dell’etiope Tadesse (1h13’24”) che in volata precede l’azzurra Sara Bottarelli (1h13’27”). Ben 1498 classificati per quella che si conferma la 21 km più partecipata del Friuli-Venezia Giulia

(Palmanova, 24 novembre 2024) – Fosse una staffetta, sarebbe un perfetto passaggio di testimone. La Mezza Maratona Città di Palmanova si conferma terreno di conquista per gli atleti del Burundi: l’anno scorso Leonce Bukuru, oggi Jean Marie Vianney Niyomukiza, 26enne tesserato in Italia per la Libertas Unicusano Livorno. Il burundese ha chiuso in 1h03’29” vincendo la sfida con l’etiope Yadete Gebre Roba, giunto a 8” dopo una gara vibrante e incerta, che ha visto i due africani alternarsi al comando, facendo il vuoto alle loro spalle. Sul gradino meno nobile del podio, a quasi due minuti dalla coppia di testa, il keniano Rodgers Maiyo (1h05’12”). Quarto il miglior italiano, l’udinese Francesco Nardone (G.P. Parco Alpi Apuane) che ha bissato il piazzamento del 2023, realizzando il primato stagionale (1h05’53”) e il quinto tempo della carriera. Al femminile, arrivo in volata con posizioni rovesciate rispetto all’anno scorso: sul gradino più alto del podio, questa volta, l’etiope Betselot Andualem Tadesse, argento nel 2023, arrivata in Piazza Grande in 1h13’24”. Secondo posto per la campionessa uscente, la 34enne bresciana Sara Bottarelli, già azzurra della corsa in montagna (oro individuale agli Europei del 2016). Per lei un tempo di tutto rispetto, 1h13’27”, al termine di una sfida emozionante che ha riportato l’Africa sul gradino più alto del podio della gara femminile, mentre nella prova maschile per trovare un vincitore italiano occorre risalire addirittura al 2015, quando vinse Steve Bibalo, oggi ancora una volta entrato nella “top ten” (nono in 1h07’04”). Per la 22^ edizione, la Mezza Maratona di Palmanova è tornata sul percorso che negli anni ha accompagnato la crescita dell’evento organizzato da Eventi Sportivi Palmanova Asd. Un tracciato scorrevole a nord-est della città, molto apprezzato dai partecipanti, a partire dal centinaio di pattinatori che, senza finalità agonistiche, ha aperto la mattinata di corsa. Piazza Grande, cuore della città stellata, dal 2017 entrata a far parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, ha accolto sul traguardo, entro le 3 ore del tempo massimo, ben 1498 atleti. Palmanova si è così confermata come la più partecipata mezza maratona del Friuli-Venezia Giulia. Da considerare poi i circa 600 partecipanti alla “Corriamo contro la violenza sulle donne”, marcia aperta a tutti scattata da Piazza Grande pochi minuti dopo la mezza maratona. Palloncini rossi per tutti, per sensibilizzare un problema di tragica attualità come quello della violenza di genere. “Una domenica perfetta – ha commentato il responsabile organizzativo Luca Martina -. Tutto è andato per il meglio, abbiamo ricevuto tanti complimenti. Ringrazio le associazioni che ci hanno supportato e i volontari di Eventi Sportivi Palmanova Asd. Siamo un grande gruppo”. Per Palmanova va così in archivio un altro grande weekend di corsa. Applausi. E appuntamento al prossimo anno. Con l’obiettivo di crescere ancora.

RISULTATI. UOMINI: 1. Jean Marie Vianney Niyomukiza (BDI/Atl. Libertas Unicusano Livorno) 1h03’29”, 2. Yadete Gebre Roba (ETH) 1h03’37”, 3. Rodgers Maiyo (KEN) 1h05’12”, 4. Francesco Nardone (G.P. Parco Alpi Apuane) 1h05’53”, 5. Nicola Azzano (Cus Udine) 1h05’59”, 6. Primoz Kobe (SLO) 1h06’27”, 7. Tobia Beltrame (Asd Sicilia Running Team) 1h06’21”, 8. Jacob Medved (SLO) 1h06’27”, 9. Steve Bibalo (Atletica Buja) 1h07’04”, 10. Enos Kales Kakopil (KEN) 1h07’35”. DONNE: 1. Betselot Tadesse (ETH) 1h13’24”, 2. Sara Bottarelli (Free-Zone) 1h13’27”, 3. Tenw Betelhem Derbush (ETH) 1h16’02”, 4. Sasa Pisk (SLO) 1h19’00”, 5. Asmerawork Wolkeba (ETH) 1h19’56”, 6. Diletta Moressa (G.S. Orecchiella Garfagnana) 1h20’06”, 7. Gabriele Obmann (AUT) 1h23’34”, 8. Elisa Pivetti (Libertas Udine) 1h23’50”, 9. Maura Frescurato (Atletica Monfalcone) 1h26’25”, 10. Klementina Lemut (SLO) 1h26’45”. CLASSIFICHE COMPLETE