La Nazionale di Trail Running in ritiro a Gemona

Per il terzo anno consecutivo la squadra nazionale di trail running ha scelto Gemona per un suo training camp.

Dal 7 al 10 marzo, gli atleti capitanati dall’argento mondiale Andreas Reiterer saranno ospiti in Friuli per effettuare 4 giorni di test e di allenamenti in vista dei Campionati Europei di inizio giugno a Annecy, Francia.

Il Team Italia sarà guidato dai tecnici Massa e Germanetto che coglieranno l’occasione anche per avere un confronto con gli studenti di Scienze Motorie, grazie ad una serie di conferenze inserite nel percorso curriculare.

La collaborazione tra la nazionale italiana e il comune di Gemona del Friuli è nata nel 2022, – interviene l’assessore Gubiani, grazie ad un progetto Interreg che ha dato il via alla manifestazione “TrailRAN” e all’omonimo Parco di Trail Running Transfrontaliero RAN acronimo di run across the nation.

Un progetto lungimirante che ha come obbiettivo attrarre gli appassionati della disciplina e non solo, nei trail più belli delle nostre zone, con un’apertura verso i territori della Hermagor Region.

Oltre 40 tracce visionabili e scaricabili sul sito www.trailran.eu , complete di dislivello, distanza, difficoltà e parametri di forzo, percorrenza media e kcal impegnate, realizzato grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, Facoltà di Scienze Motorie, con sede a Gemona del Friuli.

Un appuntamento molto importante per la nostra comunità e per il progetto Sportland, – spiega Denis Ceschia, consigliere con delega allo sport, che ci conferma quanto la nostra cittadina e i territori circostanti siano attrattivi per gli allenamenti preparatori in vista delle gare internazionali, appuntamenti che vedranno poi l’arrivo ad aprile della nazionale italiana di Orienteering e a maggio della nazionale Sud Africana, ormai ospite della cittadina da oltre 10 anni.

L’appuntamento con la Nazionale di corsa in montagna è quindi fissato per il fine settimana a Gemona del Friuli, piazza di lancio per la TRAILRAN 2024 calendarizzata dal 3 al 5 maggio.