La ritmica dell’ASU conquista il Torneo “Andreina Sacco Gotta”

Per il secondo anno consecutivo la ritmica dell’Associazione Sportiva Udinese conquista il “classico” Torneo “Andreina Sacco Gotta”, dedicato a colei che, di fatto, ha portato la ritmica in Italia. Ma non è tutto, perché da segnalare, nell’ambito del secondo Campionato d’Insieme Gold 2023, ci sono anche un oro e un argento.

A salire sul gradino più alto del podio al PalaRossini di Ancona, con un punteggio di 26,500 nella prova alle 10 clavette, è stata la squadra Giovanile (in foto) composta da Ginevra Finotto, Matilde Marcon, Ludovica Palermo, Anna Braidotti, Adele Asquini (riserva Carino Noemi) che ha sbaragliato la concorrenza delle altre 41 squadre in gara!

A conquistare l’argento alle 5 palle, con 29,200 punti, è stata invece la squadra Open con Tara Dragaš, Isabelle Tavano, Isabel Rocco, Elena Perissinotto, Gaia Mancini (prestito da Ginnastica Fabriano), Alice Grigolini (riserva) e con il contributo per la fase regionale di Stella Iacumin e Cristina Fabro. Inoltre, grazie all’esercizio individuale alla palla di Tara Dragaš, premiato con un lusinghiero 33,300, sommato alla prova d’insieme, l’ASU ha vinto, per il secondo anno consecutivo, il prestigioso trofeo Sacco Gotta. Bella prova anche per la squadra Allieve, alle 5 funi, con Chiara Bernardis, Angela Chapinal Fernandez, Nicole Efros, Giulia Facinoli, Giulia Grigolini che hanno conquistato un buon 9° posto con un punteggio di 20,400 su 29 squadre partecipanti.