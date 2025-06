La Triestina si salva e si iscrive alla serie C

“US Triestina Calcio 1918 comunica di aver depositato in data odierna tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere l’iscrizione al campionato di Serie C 2025/26, unitamente a tutti gli adempimenti normativi e finanziari richiesti dal sistema Licenze Nazionali”. E’ il testo del comunicato con cui nella serata di ieri la società calcistica alabardata ha ufficializzato il proprio salvataggio: il rischio, nell’aria da alcune settimane, era quello di scomparire: a poche ore dalla mezzanotte, quando era fissata la scadenza, sono però arrivati i soldi per pagare gli stipendi e ottenere la fideiussione, e inviare quindi la documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C.