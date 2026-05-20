La Ueb aspetta Rimini: la serie inizia al PalaGesteco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ la Dole Rimini l’avversaria delle Aquile nella semifinale play off di serie A2 che prende il via con Gara 1 giovedì 21 maggio al PalaGesteco. Un avversario che in Gara 5 ha avuto la meglio sulla Vuelle Pesaro 78-91. La squadra di Dell’Agnello è reduce dalla vittoria della Coppa Italia di categoria ed è una corazzata costruita per puntare apertamente alla promozione. I precedenti raccontano di una UEB Gesteco Cividale capace negli anni di esaltarsi contro i romagnoli. Il bilancio complessivo sorride infatti ai ragazzi di Pillastrini, avanti 8-2 nella serie storica. Perfetto equilibrio invece nei due confronti della regular season appena conclusa: successo di Rimini al PalaFlaminio nel girone d’andata e risposta di Cividale nel match disputato ad aprile al PalaGesteco, ultima uscita stagionale in regular season davanti al pubblico di casa. Di fronte ad un avversario difficilissimo, coach Pillastrini avverte: “Non dobbiamo contare sul fatto che loro abbiano appena giocato gara 5 e che noi abbiamo il fattore campo a favore, dobbiamo semplicemente preparare le partite per giocare al meglio e per fare una grandissima prestazione fin dalla prima partita”. La serie prevede Gara2 sabato 23 maggio al PalaGesteco, Gara3 martedì 26 maggio al PalaFlaminio di Rimini, dove si disputerebbe giovedì 28 maggio l’eventuale gara 4. Se si dovesse arrivare alla bella, l’appuntamento sarebbe a Cividale domenica 31 maggio alle 17,45.