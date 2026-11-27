Ultima decisiva prova per la ritmica dell’ASU – Associazione Sportiva Udinese. Sabato 28 e domenica 29 novembre, alla Chorus Life Arena di Bergamo, si disputeranno la quarta e ultima prova della Regular Season del Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica di Serie A1 e l’attesissima Final Six, che assegnerà lo scudetto 2026. Entrambe le prove saranno trasmesse in diretta su https://tv.sportface.it . La formazione bianconera si presenterà all’appuntamento decisivo forte di un percorso molto positivo: due vittorie, a Terni e Livorno, un secondo posto a Biella e il primato nella classifica generale. Ora la squadra è pronta per giocare tutte le sue carte nel fine settimana: il più importante della stagione.

In territorio lombardo l’ASU potrà contare nuovamente sul contributo del prestito straniero, la campionessa russa Sofiia Ilteriakova, protagonista di uno straordinario debutto con la maglia bianconera a Livorno. A guidare la formazione sarà la capitana Tara Dragaš, affiancata da Isabelle Tavano, Adele Asquini, Gaia Zurlo, Giulia Facinoli e Matilde Marcon: tutte stanno ultimando la preparazione in un clima di grande entusiasmo e determinazione.

A distinguere la compagine bianconera nel corso del campionato non sono stati soltanto i risultati, ma anche la straordinaria continuità delle prestazioni: «Quest’anno siamo davvero competitive e lo abbiamo dimostrato nel corso delle prime tre prove – ha ricordato Špela Dragaš tecnica che, assieme a Magda Pigano, allena la squadra coadiuvata da Valeriya Carri Pysmenna e le coreografe Laura Miotti e Cristina Polito –. Al di là dei numeri e dei risultati, ciò che rende particolarmente orgogliose me e le mie colleghe è il modo in cui le ragazze stanno affrontando la gara. Siamo l’unica squadra che finora è riuscita a esibirsi senza perdite d’attrezzo. Le ginnaste stanno lavorando benissimo e, di appuntamento in appuntamento, i risultati positivi hanno alimentato ulteriormente la loro fiducia e motivazione». A farle eco Magda Pigano, a sua volta allenatrice della squadra, che ha aggiunto: «A Bergamo porteranno con sé il lavoro di un’intera stagione e la consapevolezza di aver costruito qualcosa di importante. A loro va il nostro sostegno e l’augurio di vivere questa esperienza con serenità, entusiasmo e la soddisfazione di esprimere al meglio il proprio talento».

A rendere particolarmente impegnativo l’appuntamento di Bergamo sarà anche la formula della competizione. Soltanto al termine della quarta prova, infatti, sarà definita la classifica conclusiva della Regular Season e, di conseguenza, saranno noti gli abbinamenti della Final Six. Lo staff tecnico avrà quindi poche ore a disposizione per studiare le avversarie e definire la strategia da adottare nella fase decisiva del campionato. Proprio per questo, nelle ultime settimane la preparazione delle ginnaste è avvenuta su più attrezzi, così da garantire massima flessibilità nella formazione e nella distribuzione degli esercizi.

«Ci stiamo preparando a una gara dalle molte incognite – ha proseguito Dragaš –. Dovremo essere pronte a cambiare strategia anche all’ultimo momento. Non si tratterà semplicemente di schierare ogni ginnasta con il suo attrezzo migliore, ma di studiare le avversarie, anticiparne le scelte e gestire al meglio le nostre risorse. Basterà un attimo di distrazione per compromettere quanto costruito durante l’intero campionato. A fare la differenza saranno la tattica, un po’ di fortuna e, soprattutto, la capacità delle ragazze di non lasciarsi sopraffare dall’ansia, dalla paura o dal peso delle responsabilità. Dovranno semplicemente portare in pedana ciò che ripetono ogni giorno, da mesi, in allenamento. Arriviamo a Bergamo con grande entusiasmo, ma anche con umiltà e consapevolezza: nulla sarà scontato».

A condividere l’entusiasmo e le aspettative della squadra è anche il direttore generale dell’ASU, Nicola Di Benedetto, che ha sottolineato il valore del percorso compiuto finora dalla formazione bianconera: «Arrivare all’ultimo appuntamento del campionato da capolista è motivo di grande orgoglio per tutta la società, ma credo che il risultato più importante sia il percorso che ci ha portati fin qui. C’è stato un grande lavoro di squadra, dentro e fuori dalla palestra, e soprattutto una notevole maturità nella gestione di un campionato che non è fatto soltanto di prestazioni atletiche, ma anche di comunità, senso di appartenenza e capacità di collaborare verso un obiettivo comune. Alle ragazze voglio trasmettere innanzitutto la nostra piena fiducia. Siamo consapevoli del lavoro svolto, delle competenze messe in campo dallo staff tecnico e della capacità di costruire per ciascuna ginnasta un percorso che valorizzi le sue caratteristiche e il suo modo migliore di esprimere la ginnastica. Riteniamo ci siano tutti i presupposti per affrontare al meglio quest’ultima prova e siamo certi che ognuna saprà esprimere il proprio potenziale. Vorrei soprattutto che arrivassero a Bergamo con serenità, consapevoli di quanto hanno costruito e della forza del gruppo che le accompagna. Qualunque sia il risultato, hanno già dimostrato il valore di questo progetto. Ora è il momento di godersi la gara, mettere in pedana il proprio lavoro e divertirsi. Tutta l’ASU sarà al loro fianco e farà il tifo per loro». La società sarà infatti presente a Bergamo in forze per sostenere la squadra: sugli spalti del palazzetto non mancheranno le bandiere del Friuli e i colori bianconeri, a testimonianza di un’intera comunità sportiva pronta a stringersi attorno alle proprie ginnaste.