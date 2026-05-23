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L’Azzurra Premariacco vince e vola in Eccellenza

Ha conquistato il passaggio di categoria vincendo 1 a 0 contro il Tricesimo sul campo di Tavagnacco
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è realizzato un sogno per la squadra allenata da Stefano Gregoratti, l’Azzurra Premariacco ha conquistato l’accesso all’Eccellenza, dopo aver vinto di misura contro l’agguerrita Tricesimo la sfida play-off di Promozione.

Le due squadre si sono date battaglia senza risparmiarsi, nonostante il caldo. Circa 1000 persone hanno assistito al match segnato da due azioni decisive. Al 25imo della ripresa Erik Spollero dell’Azzurra ha parato il rigore del bomber del Tricesimo Khayi Zakaria. L’estremo difensore ha intuito il tiro bloccando la palla a terra. Poco dopo, al 30imo del secondo tempo, il neo entrato Samir Gado ha siglato di testa la rete del vantaggio. L’attaccante era da poco subentrato al centrocampista Antonio Cavaliere. Grande festa sugli spalti fra i sostenitori dell’Azzurra che hanno colorato il cielo con dei fumogeni azzurri.

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