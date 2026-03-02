Le Allieve dell’Arcieri Isonzo campionesse italiane indoor

La Compagnia Arcieri Isonzo trionfa grazie a Giulia Bisiani, Loreley Centore e Sara Liano al campionato italiano indoor di Arco Ricurvo categoria Allieve, svoltosi a Roma. Per le goriziane è il bis dopo il titolo nazionale colto nel 2025 nel Tiro con l’Arco alla Targa.

Il titolo è stato salutato con grande orgoglio dalla presidente del sodalizio isontino, Francesca Quartetti: “Un risultato unico nei 46 anni di attività della Compagnia quello di riconfermarsi con il titolo di campionesse d’Italia prima Targa e subito dopo anche Indoor” è il suo commento.

Ma le soddisfazioni per la Compagnia con sede a Gorizia e Terzo d’Aquileia non si sono limitate all’oro di squadra: Sara Liano si è guadagnata infatti il bronzo individuale con il proprio record personale.