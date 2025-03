Le iscrizioni superano le aspettative, Trofeo Friuli al via con 421 runner

Appena nato e già subito grande, perlomeno in termini di adesioni. Il nuovo Trofeo Friuli ha incontrato una grande risposta da parte del mondo dei runner regionali. Sono stati 421 i podisti che si sono iscritti al nuovo circuito podistico, ideato dal Comitato provinciale della Fidal di Udine e che scatta domenica 22 marzo da Bertiolo. Sarà il “Cross del Ranch”, organizzato dall’Asd Libertas Udine, ad aprire la manifestazione, articolata su dieci prove in programma nella provincia di Udine e Gorizia. Il trofeo accompagnerà gli atleti dall’inizio della primavera sino al cuore dell’autunno, quando è prevista l’ultima gara a Faedis con la cronoscalata “Faedis-Canebola” (in regia l’Atletica Buja).

L’aria nuova che ha portato nel mondo del podismo regionale, il fatto che la rassegna duri complessivamente più di sette mesi e che le tappe si svolgano su diversi fondi stradali (tra cui asfalto e sterrato) sono le ragioni che hanno determinato l’ottima risposta al trofeo da part degli atleti del Friuli Venezia Giulia. “Come comitato organizzatore ci eravamo posti l’obiettivo, ambizioso, di raggiungere 400 iscrizioni – ha sottolineato il presidente del Comitato provinciale Fidal di Udine, Antonio Oblach -. Le adesioni hanno superato le nostre aspettative. Siamo contenti, significa che abbiamo saputo catturare l’attenzione del nostro pubblico. Ora bisogna essere in grado di confermare le attese e di organizzare ottime gare”. Al Trofeo Friuli vi possono partecipare tutti i podisti che fanno parte delle categorie Fidal assolute e master, i possessori di Run Card e i tesserati degli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Fidal.

Dopo il “Cross del Ranch” e prima della “Faedis-Canebola”, sono in programma otto gare: il “Trail del Castello” di Gorizia (30 marzo grazie a Bike & Run); “Frazione K”, corsa su strada di carattere nazionale (17 maggio a Feletto Umberto, organizzazione Keep Moving); “Mega Stadio”, corsa su strada di Martignacco (8 giugno, Maratonina Udinese); il trail “Strade bianche di confine” di Jalmicco (6 luglio, Jalmicco Corse); “Il Quasi Miglio”, gara su pista di Lignano (13 luglio, Nuova Atletica Dal Friuli); “Tilment Trail” di Latisana (6 settembre, Athletic Club Apicilia); “Trofeo Ramonda”, corsa su strada di Reana del Rojale (5 ottobre, Asd Libertas Udine) e infine “Mior a pit”, cross di Romans (12 ottobre, Marciatori Gorizia).

Per tutte le informazioni sulla kermesse basta consultare il sito internet https://www.fidaludine.it