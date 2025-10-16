  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 16 Ottobre 2025
BUSINESS FVG


TerritorioSport

Lignano – Karate: 13 azzurri del Fvg sul tatami – Al via il ’50° F.E.W. International Championship Italy 2025′

La prestigiosa kermesse porterà in Friuli Venezia Giulia oltre duemila ospiti, regalando un indotto di tutto riguardo. Iscritti 770 atleti di 18 Paesi: 131 i componenti del Team Italia con 13 portacolori del Fvg in rappresentanza di 4 sodalizi regionali
Redazione
Autore: Redazione

L’arrivo alla spicciolata nella località turistica friulana delle 18 delegazioni nazionali ha dato il via quest’oggi alle attività legate al 50° F.E.W. International Championship Italy 2025 di karate.
    Intenso il programma degli eventi ufficiali previsti a partire da domani (17 ottobre) a Lignano, fino all’epilogo di domenica al 19 ottobre 2025.
Si inizierà con le procedure di accreditamento, per proseguire con un seminario tecnico internazionale tenuto dai sensei K. Sakagami, N. Nukina e May. Infine, dopo il meeting arbitri e presidenti di giuria, alle 18.30 di domani sarà dato il via alla cerimonia di apertura con la tradizionale sfilata dei team nazionali ai margini dei tatami di Lignano, allestiti negli spazi del palasport del Bella Italia Efa Village Sport & Family.
    Dalle 8.30 alle 20 di sabato 18 si svolgeranno invece le competizioni di tutte le categorie giovanili, iniziando con il kata e il bacino del parakarate, mentre il pomeriggio sarà riservato al kumite.
    Gran finale domenica 19 ottobre (orario 8.30-18) con il kumite U21, Senior, Master e squadre. I saluti, alle 19, saranno infine riservati al festoso Sayonara Party.

    La kermesse, portata in Friuli Venezia Giulia dal comitato organizzatore coordinato dal maestro Bruno Vendramini (referente per l’Italia della Federation European Wadokai), condurrà in riva all’Adriatico ben 770 atleti95 tecnici40 arbitri e 25 volontari che, sommati agli accompagnatori e ai familiari, spingeranno il numero complessivo delle presenze a superare le duemila unità con evidenti ripercussioni positive sul territorio in termini di indotto e visibilità internazionale.
    Al Bella Italia Efa Village si affronteranno i più talentuosi atleti continentali del karate stile Wado della Wadokai Japan, sia nella specialità del kata (forme) che del kumite (combattimento libero), vestendo i colori di 18 Paesi. Sono infatti attese le rappresentative di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Galles, Irlanda, Irlanda del Nord, Inghilterra, Nord Macedonia, Norvegia, Portogallo, Romania, Scozia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
    Le gare sanno rivolte a tutte le fasce d’età con prove individuali e di squadra: dai bambini (U8, U10 e U12) ai ragazzi (U14, Cadetti e Juniores), per arrivare fino agli adulti (categorie U21, Senior e Master) e ai diversamente abili, gli orgogliosi assi del Parakarate.
    Tra 131 rappresentanti del Team Italia, guidato dal responsabile tecnico Vendramini, indosseranno il kimono anche ben 13 atleti del Friuli Venezia Giulia, che avevano ottenuto il visto per la rassegna europea nel giugno scorso sempre a Lignano, al termine dell’ormai tradizionale International Summer Camp Italy (evento confermato anche per l’estate 2026, quando toccherà la settima edizione).
    Oltre all’Asd Defence Karate 2000 di Pravisdomini (Pordenone) del maestro Vendramini, saranno rappresentate anche le società Asd Ryugin di Codroipo (Udine) del maestro Adriano MarcoleoniAsd Fenix di San Vito al Tagliamento (Pn) del maestro Bruno Riva e Asd Karate Sacile (Pn) del maestro Alessandro Pagos.
Questi gli atleti del Friuli Venezia Giulia in gara nelle varie categorie:
Asd Defence Karate 2000: Davide Cacioppo, Morgana Della Frattina, Riccardo Pecoraro, Noemi Ragazzo, Arianna Tumiotto, Alessandro Vigini, Irene Vigini e Desidee Zaza.
    Asd Ryugin: Erjon Berisha e Mirko Schena.
    Asd Fenix: Francesco Corrias e Micol Morelli.
    Asd Karate Sacile: Marco Morassut.

