Lignano Sabbiadoro ospiterà la 50ª edizione internazionale del Karate Wado Ryu F.E.W.

Lignano Sabbiadoro si prepara a diventare la capitale europea del karate. È stato annunciato ieri che la splendida località friulana ospiterà la 50ª edizione internazionale del Karate Wado Ryu F.E.W., un successo di grande prestigio per il Maestro Bruno Vendramini, che è riuscito a portare l’evento in Italia.

L’appuntamento è fissato per il 12, 13 e 14 ottobre 2025 nello stabilimento Bella Italia Sport Village. L’organizzazione si aspetta la partecipazione di oltre 600 atleti, con l’ambizioso obiettivo di superare quota 1000 presenze tra partecipanti, tecnici e accompagnatori, trasformando Lignano in un vivace centro di incontro per gli appassionati di arti marziali.

A supporto del Maestro Vendramini, due figure di spicco del panorama sportivo e organizzativo: Giuliano Clinori, dirigente nazionale CSEN, e Marco Cavalli, ex atleti del leggendario Friuli Karate degli anni ’80 e ’90 e ora manager di livello internazionale. La loro profonda conoscenza del mondo degli eventi marziali sarà fondamentale per la riuscita dalla manifestazione.

Un evento che darà lustro alla regione e rappresenterà anche un significativo impulso per l’intero movimento del karate Wado Ryu, celebrando cinquant’anni di storia e passione.