Lignano Sabbiadoro aspirerà il 50° Europeo di Karate Wado Ryu

Lignano Sabbiadoro si prepara a diventare la capitale europea del karate. È stato annunciato ieri che la splendida località friulana ospiterà la 50ª edizione internazionale del Karate Wado Ryu F.E.W. (Federation of European Wado Ryu), un successo di grande prestigio per il Maestro Bruno Vendramini, che è riuscito a portare l’evento in Italia.

L’appuntamento è fissato per il 12, 13 e 14 ottobre 2025 nello stabilimento Bella Italia Sport Village. L’organizzazione si aspetta la partecipazione di oltre 600 atleti, con l’ambizioso obiettivo di superare quota 1000 presenze tra partecipanti, tecnici e accompagnatori, trasformando Lignano in un vivace centro di incontro per gli appassionati di arti marziali.

A supporto del Maestro Vendramini, due figure di spicco del panorama sportivo e organizzativo: Giuliano Clinori, dirigente nazionale CSEN, e Marco Cavalli, ex atleta del leggendario Friuli Karate degli anni ’80 e ’90 e ora manager di livello internazionale. La loro profonda conoscenza del mondo degli eventi marziali sarà fondamentale per la riuscita dalla manifestazione.

Un evento che darà lustro alla regione e rappresenterà anche un significativo impulso per l’intero movimento del karate Wado Ryu, celebrando cinquant’anni di storia e passione.