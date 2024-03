Lisa è leggenda: sua la Coppa del Mondo di biathlon

La regina del Biathlon è MonnaLisa! Lisa Vittozzi ha vinto la Coppa del Mondo di biathlon classificandosi al 21imo posto nella prova di mass start di 12,5 km a Canmore. Un traguardo raggiunto nonostante abbia disputato una gara non brillante. La friulana, infatti, ha commesso 5 errori. Il risultato è stato comunque ininfluente visto che la rivale norvegese si è piazzata ottava. Un esito che ha portato Lisa ad arrivare al traguardo con in mano la bandiera tricolore.

La Coppa del Mondo arriva al termine di una stagione straordinaria, con il titolo mondiale dell’individuale, altre tre medaglie iridate, quattro vittorie in Coppa, i trofei di specialità nell’individuale e nell’inseguimento.

Una soddisfazione enorme per tutto il movimento FVG degli sport invernali, con il presidente regionale Maurizio Dunnhofer che si congratula con la campionessa di Sappada, capace di regalare emozioni intensissime.

Grande soddisfazione da parte della politica regionale. Il primo a complimentarsi con la friulana è stato il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin. “Il sogno è realtà e il Friuli Venezia Giulia ritorna a vincere una Coppa del Mondo sulla neve, la prima nel biathlon, a distanza di vent’anni da Gabriella Paruzzi e quasi trenta da Manuela Di Centa nel fondo”, ha commentato Bordin. “Un trionfo, che consacra la nostra sappadina nel gotha dei numeri uno degli sport invernali”.

“Sempre e solo Grandi Donne – ha proseguito -, dopo Manu e Gabri Di Centa ora c’è anche Lisa nel magnifico regno delle sfere di cristallo. Adesso la aspettiamo insieme al suo staff vincente in Consiglio regionale a Trieste, in quella che è la casa di tutti i cittadini, per festeggiare idealmente con l’intera regione un trionfo che rimarrà per sempre nella nostra memoria”.