Sport LME in serie D, le lacrime e le dediche di mister Barbieri Redazione 16 Maggio 2026 Autore: Redazione 16 Maggio 2026 2 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Monfalcone Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente LME per la prima volta in serie D, Pordenone battuto 2-1 articolo successivo Udinese, probabile formazione: Zaniolo out, possibile Gueye Potrebbe interessarti anche LME per la prima volta in serie D, Pordenone battuto 2-1 16 Maggio 2026 LME-Pordenone, occhi puntati sullo spareggio per la D 16 Maggio 2026 Bullian rilancia Monfalcone ed è a un passo dall’addio al Patto 14 Maggio 2026 Fincantieri, sì al bilancio, Folgiero: lavoriamo su innovazione 14 Maggio 2026 Controlli di vicinato a Monfalcone, ok della Prefettura 14 Maggio 2026 Lo spareggio LME-Nuovo Pordenone in diretta su Telefriuli 14 Maggio 2026