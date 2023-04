Lovisa: “Molto soddisfatto del secondo posto”

Obiettivo centrato: il Pordenone poteva ormai puntare solo al secondo posto e, grazie al successo sull’Albinoleffe e ai risultati sugli altri campi, lo ha ottenuto. Adesso i play off, al via per i Ramarri dal secondo turno nazionale il prossimo 16 maggio.

A fine gara, molto soddisfatto il presidente Mauro Lovisa che ha detto: “La squadra oggi ha fatto molto bene, mi è piaciuta. Credo che la squadra in casa si stia esprimendo bene. Come si diceva qualche settimana fa, il fatto di essere a casa, su questo campo, dia un vantaggio. Basta vedere cosa è successo anche oggi: all’inizio del secondo tempo, il pubblico ha spinto, la squadra ha fatto gol e poteva anche raddoppiare. L’atteggiamento della squadra è stato propositivo. Dobbiamo chiudere le partite, però, discorso che vale soprattutto per i play off. Arrivare secondi ci permette di recuperare giocatori, di giocare tra 25 giorni, possiamo recuperare la squadra. Lo spirito è quello giusto, anche di chi è subentrato. Questa squadra potrà dare soddisfazioni ai play off. Volevamo arrivare almeno secondi, era l’obiettivo minimo. Siamo contenti, recuperare energie e giocatori sarà importante. Il ritorno si giocherà in casa nella prima partita e anche il pubblico sarà determinante. Nelle otto finali in cui entriamo, avremo di fronte le squadre più forti della C. Ma noi potremo affrontare qualsiasi squadra e so che potremo dare ancora soddisfazioni alla gente. Davanti serve più qualità: dobbiamo trovare il giusto mix di attaccanti. Ai play off dobbiamo ritrovare cattiveria, ma sono molto contento del risultato ottenuto oggi. Se giochiamo con questa attenzione, possiamo ricorrere a molte soluzioni diverse“.

Mister Mimmo Di Carlo, poi: “Finalmente, dopo un anno in cui ci è girato tutto storto, questa partita è stata giocata con grandissima personalità e maturità. Risultato importante, ottima prestazione. Ci abbiamo creduto fino alla fine, questo secondo posto va dedicato ai nostri tifosi e alla società, perchè i ragazzi ce l’hanno messa tutta per arrivarci. Abbiamo costruito tanto, è mancato il secondo gol. Mi è piaciuto lo spirito di squadra in una partita delicata. Adesso potremo recuperare tutti i giocatori, a parte Bassoli e Aglietti che sarà squalificato. La squadra ha da lavorare, siamo arrivati un po’ tirati, ma iniziare i play off il 16 maggio per noi è un vantaggio importante. I particolari fanno la differenza, dobbiamo lavorare e alzare il ritmo: questo secondo posto raggiunto con merito ci darà il tempo per crescere ancora. Ora voglio compattezza in tutte le componenti. Adesso tre giorni liberi per la squadra, poi il programma di lavoro sarà abbastanza personalizzato per arrivare al meglio al 16 maggio. Dovremo lavorare bene sia sotto l’aspetto fisico che mentale. La qualità nella squadra c’è, e sento anche maggiore fiducia. Siamo tornati al Tognon, questo deve diventare un campo difficile per tutti. Programmeremo certamente delle amichevoli in questo periodo”.