Lutto in casa Udinese: è scomparso Luca Mattiussi

Udinese e mondo del calcio friulano in lutto per la scomparsa di Luca Mattiussi, ex allenatore della squadra Primavera bianconera che aveva guidato dal 2012 al 2017. Dal 2020 Mattiussi lottava contro un male incurabile, un tumore al pancreas che lo ha portato alla morte prematura. Lo scorso 7 ottobre aveva compiuto 53 anni.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa immediatamente, lasciando nello sgomento e nel dolore quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. Durante la sua esperienza all’Udinese, Mattiussi aveva allenato giovani che hanno raggiunto la massima categoria come Scuffet, Meret, Vicario e Pontisso.

Negli ultimi anni aveva accantonato la carriera di allenatore per dedicarsi a quella di osservatore per l’Inter.

In un comunicato, l’Udinese Calcio piange la scomparsa di Luca Mattiussi, “persona di grande spessore e tecnico estremamente preparato”. Mattiussi, scrive ancora l’Udinese, “lascia un ricordo, umano e professionale, indelebile nella famiglia bianconera che mai lo dimenticherà. Da parte di tutte le componenti del Club le più sentite condoglianze e la vicinanza a sua moglie Monica, ai figli Anna Sofia, Christian e Alex e a tutti i suoi cari”.