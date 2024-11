Macoritto e Marconato in trionfo all’Enduro Country di Lignano

Quattro ore di spettacolo domenica 10 novembre all’Enduro Country di Lignano Sabbiadoro, Memorial “Alessandro Morsanutto”, evento di chiusura della stagione dell’enduro in Friuli-Venezia Giulia, con oltre 160 piloti provenienti oltre che dalla regione, anche dal Veneto, Emilia-Romagna, Trentino e Slovenia, per battagliare nella sfida di quattro ore a coppie e Marathon. Vittoria cristallina per i favoriti della vigilia, il sandanielese Lorenzo Macoritto vero mattatore della gara su Tm 250 2T, da poco laureatosi campione italiano enduro classe 250, affiancato da uno straripante Sunny Marconato, pilota isontino su Sherco 125, astro nascente dell’enduro nazionale, vincitore del titolo tricolore cadetti 125 nella Coppa Italia di Enduro 2024. Entrambi i piloti difendevano i colori del Moto Club Gaerne. Seconda posizione in rimonta e vittoria nella classe 4 tempi, per Luca Brunzin del Motoclub Sabbiadoro in sella ad una Ktm 450 4T e Jacopo Crepaldi del Motoclub Bibione su Ktm 350 4T. Sul terzo gradino del podio il maniaghese Fabio Mattioz del Motoclub Fanna su Honda, affiancato da Francesco Ross del Motoclub Romans su TM. Quarta Piazza per i carnici del Motoclub Medeot, Willi Della Pietra e Aleksiei Vuerli. Nella top 5 anche il giovanissimo pilota isontino Davide Cabass del Motoclub Civezzano assieme a Federico Gaspari del Motoclub Medeot. Capitolo Marathon sotto il segno del monfalconese Gianfranco Crivellari su Yamaha 450, il pilota del Motoclub Manzano domina davanti allo sloveno Diego Szlay, del Pino Medeot secondo e Mattia Neri alfiere del Motoclub Sabbiadoro sul terzo gradino del podio. Tra le classi vittoria tra i cadetti di Massimo De Monte ed Andrea Molinaro del Motoclub Tagliamento, seconda piazza per Alessandro Bergamasco e Piero Vetta, completano il podio Mattia Luchini e Davide Morassut terzi. La classe Unica viene conquistata dagli sloveni Tomaz Podvratnik e Robek Gregor del Motoclub Medeot, davanti ai connazionali Jure Jevscek e Nik Podobnok, terzi di classe Filippo Mizzau e Gianluca Tami. Nella classe 2 tempi dominio assoluto di Macoritto e Marconato, secondi Cabass e Gaspari, sul podio anche Gabriel Faganel ed Emanuele Pittioni. Brunzin e Crepaldi firmano la vittoria in classe 4 tempi, con la seconda posizione conquistata da Fabio Mattioz e Francesco Ross, terzi Willi Della Pietra e Aleksiei Vuerli. Presenti alle premiazioni, il sindaco di Lignano Sabbiadoro Laura Giorgi ed il Vicepresidente del Comitato Regionale Fmi, Paride Del Pup. Un percorso di gara inedito di quasi cinque chilometri nella zona del Luna Park, perfettamente preparato dai ragazzi del Moto club Sabbiadoro del presidente Cesare Zamarian, soddisfatti degli apprezzamenti a profusione ricevuti da piloti ed addetti ai lavori, per un evento che anche grazie alla splendida giornata di sole, ha richiamato un numeroso pubblico di appassionati e curiosi.

Photo credit: 2EMMEPHOTORACE