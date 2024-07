Mara Navarria e Giulia Rizzi portano l’Italia della spada all’oro olimpico

È oro! Oro in casa delle avversarie, oro sofferto e a tratti insperato. Oro friulano.

Al Grand Palais le azzurre della spada battono la Francia nella finalissima della competizione a squadre per 30 a 29 nel minuto supplementare.

E decisive sono state le prestazioni delle friulane Giulia Rizzi e Mara Navarria, titolare la prima, la seconda subentrata a Rossella Fiamingo dopo il primo negativo assalto della siciliana.

Per Giulia Rizzi l’oro olimpico arriva da esordiente a 35 anni. Dopo la delusione della prova individuale l’ex allieva del maestro Roberto Piraino in Asu è stata grande protagonista ai quarti contro l’Egitto e in semifinale contro la Cina, oltre che nella prova finale contro la Francia. Mara, bronzo a squadre a Tokyo e alla sua terza olimpiade, partiva da riserva. La 39enne di Carlino si è fatta trovare pronta in finale per sostituire la compagna di squadra e al penultimo assalto ha ribaltato la situazione e consegnato a Roberta Santuccio un punto di vantaggio utilissimo contro la Mallo Breton.

Dal presidente del Coni Malagò sono arrivati in diretta Rai i complimenti in particolare a lei, mamma e veterana del gruppo.

Per il Fvg due medaglie d’oro in una sola serata!