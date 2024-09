A tinte azzurre la Maratonina di Udine. Al via la promessa della distanza Sara Nestola

La Maratonina Internazionale Città di Udine si colora sempre più di azzurro. Se la stella della gara maschile sarà Pietro Riva, vice-campione europeo in carica sui 21,097 km, l’atleta di punta della prova femminile sarà un’altra portacolori della nazionale, Sara Nestola, argento continentale U23 nei 10000 nonché autrice del quarto miglior tempo italiano stagionale sulla mezza maratona (1.11’16’’, primato personale). Tutti e due i fondisti sono allenati da Stefano Baldini, campione olimpico di maratona ad Atene nel 2004 e due volte campione europeo (a Budapest nel 1998 e a Goteborg nel 2006): la leggenda dell’atletica italiana, complice la presenza dei suoi allievi in gara, sarà ospite d’eccezione dell’evento di domenica 22 settembre.

Si fa così sempre più a trazione italiana la 24esima edizione della corsa, organizzata dall’Associazione Maratonina Udinese. A riguardo la presenza di Nestola rende ancora più interessante la manifestazione: classe 2001, nata a Reggio Emilia, la portacolori della Corradini Rubiera è attualmente il maggior prospetto in Italia per quanto riguarda le distanze lunghe. Oltre a essere tra le migliori interpreti della maratonina, nonché la più giovane tra le top cinque italiane sulla disstanza, Nestola vanta nel 2024 il secondo miglior tempo nazionale dei 5 km su strada (15’43’’) e il quarto sui 10 km su strada (32’42’’). In pista si è classificata quarta ai campionati italiani di La Spezia sui 5000 ed è stata capace nel 2024 di scendere a 15’38’’88, uno dei cinque primati personali che ha stabilito nel corso della stagione assieme a quello dei 3000 su pista (9’10’’88) e a quelli centrati nella mezza maratona e nei 5 e nei 10 km su strada. Un’atleta che sta attraversando dunque la fase ascendente della propria carriera, in cui ha ottenuto, tra gli altri titoli, anche lo scudetto nella maratonina U20 nel 2019 e U23 nel 2021 e nel 2023, nonché cinque medaglie d’oro italiane U23 sempre nel 2023 (oltre che nella mezza maratona anche nel cross, nei 3000 indoor, 5000, 10000 e 10 km su strada).

Si annuncia quindi una grande gara quella che partirà domenica 22 settembre alle 9.30 da piazza I° maggio e arriverà in via Vittorio Veneto al termine di un tracciato che si snoda interamente lungo il territorio comunale del capoluogo friulano. Oltre ai top runner, la cui presenza richiama sempre l’attenzione degli appassionati, non mancheranno poi i tanti podisti che lotteranno per le singole categorie master. Lo spettacolo nello spettacolo.