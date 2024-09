Maratonina di Udine: tra gli uomini c’è anche l’azzurro Chiappinelli

Un altro atleta azzurro di grande livello sarà al via domani della Maratonina Internazionale Città di Udine (start alle 9.30). E’ Yohanes Chiappinelli (Carabinieri), decimo ai campionati Europei di Roma dello scorso giugno sui 21,097 km nonché medaglia d’oro a squadre con la nazionale italiana. Un titolo quest’ultimo conquistato assieme a Pietro Riva (Fiamme Oro), vice-campione continentale individuale, atteso protagonista della 24esima edizione della corsa friulana.

Una bella sfida in chiave azzurra lungo le strade di Udine, con Chiappinelli che vanta sulla distanza un personale di 1.00’45’’ stabilito nel 2022. Sempre nella mezza maratona, ma nel 2023, ha chiuso 29esimo ai campionati mondiali di corsa su strada di Riga (1.01’37’’). Nato in Etiopia nel 1997, il fondista l’anno scorso ha anche debuttato in maratona, centrando a Siviglia il crono di 2.09’46’’. Una prestazione stabilita a febbraio, mentre ad agosto sulla stessa distanza l’atleta si è classificato undicesimo ai campionati mondiali di Budapest.

In carriera l’azzurro ha raccolto eccellenti risultati sui 3000 siepi: si è classificato terzo ai campionati Europei di Berlino del 2018 e in precedenza si era laureato campione continentale U20 e U23 (rispettivamente nel 2015 e nel 2017).