Maratonina Internazionale Città di Udine, la stella è Pietro Riva

Sarà un atleta italiano la stella della 24esima edizione della Maratonina Internazionale Città di Udine. Alla 21,097 km cittadina, in programma domenica 22 settembre, parteciperà Pietro Riva, vice-campione europeo in carica della distanza a livello individuale nonché campione a squadre. Risultati che il 27enne di Alba, tesserato per le Fiamme Oro, ha conquistato alla rassegna continentale di Roma, disputatasi lo scorso giugno. L’Associazione Maratonina Udinese, organizzatore dell’evento friulano, ha stabilito di allestire la gara per portare l’azzurro a correre sotto il muro dell’ora, barriera che il fondista piemontese ha già infranto il 22 ottobre del 2023 a Valencia. Nell’occasione Riva era sceso a 59’’41, firmando il proprio primato personale e diventando il secondo italiano a coprire la distanza in un crono inferiore ai 60 minuti.

Un limite, quello stabilito in Spagna, che può essere battuto in Friuli, in una corsa che sarà contraddistinta dalla partecipazione di alcune lepri che saranno chiamate a condurre l’argento continentale della distanza ai passaggi necessari per raggiungere l’obiettivo. Dopo tanto la Maratonina Internazionale Città di Udine ruoterà così attorno a uno specialista italiano, uno dei tanti protagonisti della “new wave” dell’atletica leggera azzurra. Riva, classe 1997, campione europeo juniores dei 10000 metri del 2015, si allena da quattro anni a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, dove è seguito da Stefano Baldini, campione olimpico di maratona ai Giochi di Atene nel 2004 e campione mondiale di mezza maratona nel 1996 a Palma di Maiorca. I due si conoscevano dai tempi in cui l’attuale coach aveva ricoperto il ruolo di direttore tecnico delle nazionali giovanili (ed era stato anche ospite nel 2014 della gara udinese). Già nazionale ai campionati iridati di maratonina nel 2023 a Riga, in Lettonia, l’atleta di Alba punta a partecipare alla prossima edizione della rassegna in programma a San Diego nel 2025.

Ogni dettaglio sarà svelato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si terrà sabato 7 settembre alle 11 all’hotel Astoria di piazza XX settembre Udine. La Maratonina partirà alle 9.30 da piazza I° maggio e arriverà in via Vittorio Veneto al termine di un tracciato che si snoda interamente lungo il territorio comunale del capoluogo friulano.