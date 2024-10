A Mariano del Friuli il primo Centro Tecnico Federale Aci Sport in regione

Inaugurato venerdì 25 ottobre, il primo Centro Tecnico Federale Aci Sport in Friuli-Venezia Giulia, nel Circuito Automobilistico di Mariano del Friuli (Go) gestito dalla Vieffe Drifting. Un importante riconoscimento per la società di Fabio Reveri e Viviana Vinci, che nel 2022 ha dato vita ad un circuito che si sviluppa su un’area di oltre 12000 mq, dotato di un percorso particolarmente tecnico di 450 metri che arrivano a 1000 utilizzando le varianti, adatto sia al principiante, che al guidatore più esperto per poter affinare le proprie competenze ed abilità nella guida. Curve, tornanti e rotatorie sono raccordate per permettere lo sviluppo di un percorso particolarmente tecnico ed impegnativo con diverse variabili. Il circuito dispone di un impianto di irrigazione a scomparsa, per poter allagare parzialmente o nella sua totalità il manto d’asfalto, così da poter ricreare un fondo a scarsa aderenza variabile, vera peculiarità della pista.

Erano presenti all’inaugurazione, il vicesindaco di Mariano del Friuli Roberto Spizzo, il consigliere regionale Antonio Calligaris, gli istruttori federali Alex Pregnolato, Fabrizio Crestani, Denis Lupo, il pluricampione Italiano Rally Piero Longhi, lo storico navigatore Massimo Leonardi “Swilly” e Ornella Carngnelli di Aci Sport. Sono intervenuti portando la loro esperienza, Michele Molinari istruttore della Polizia di Stato e Armando Gallucci segretario regionale SILF in rappresentanza della Guardia di Finanza. Significativi i racconti di Michele Brignani, ragazzo non vedente che con grande determinazione ha vissuto l’emozione di guidare una Subaru e di Michele Procaccianti, ragazzo disabile che si esercita in pista alla guida della sua potente Mercedes con i comandi al volante.

All’interno del circuito si svolgono diverse attività legate alle quattro ruote, con particolare focus sui corsi di rally e drifting esclusiva CTF, ma anche corsi di guida sicura, test drive e corsi per le forze dell’ordine: Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. L’importante riconoscimento quale Centro Tecnico Federale Aci Sport, darà visibilità al territorio ed un ulteriore impulso allo sviluppo del Motorsport in Friuli-Venezia Giulia, generando un importante volano economico per il territorio di Mariano del Friuli.