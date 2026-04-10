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Maroc Challenge ok per Buttò Il pilota pordenonese è quarto assoluto e incamera esperienza per la Dakar 2027

Positiva la prima uscita di preparazione in vista dell’evento in forma “Classic” dell’anno prossimo Il driver era al via su Mitsubishi Pajero Did 3.2. Prossima uscita a maggio al Sardegna Rally Raid
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Autore: Redazione

Buona la prima in vista della Dakar Classic 2027. Federico Buttò ha raccolto riscontri positivi dal Maroc Challenge, gara di regolarità che si è svolta in Marocco con partenza a Erfoud e arrivo a Merzouga. Al via su Mitsubishi Pajero Did 3.2 di classe T1, mezzo preparato da R Team – Ralliart off road Italy, il pilota pordenonese ha chiuso al quarto posto finale nella classe Raid TT, considerata la più impegnativa. La sfida africana è un evento simile alla Dakar Classic, visto che è una prova di regolarità. L’obiettivo da raggiungere è legato al controllo delle medie e alla precisione nella navigazione. La velocità passa dunque in secondo piano.

Navigato da Gabriella Ascenzo, il driver ha percorso sei tappe da circa 350 km ciascuna. Il tragitto prevedeva i passaggi per le città di Erfoud, Zagora, M’Hamid e Sidi Alì, con rientro a Erfoud e conclusione a Merzouga, vicino all’Algeria. Il tracciato ha visto l’equipaggio affrontare cordoni di dune, pianure desertiche e letti di fiumi secchi. Un test ideale verso la Dakar Classic: Buttò ha affinato la propria esperienza sulle dune nonché la sua preparazione fisica e mentale, aspetti fondamentali per poter essere competitivi nel 2027 in Arabia Saudita. Anche il rientro in Italia è stato “allenante”, considerato che il driver ha guidato per 2.500 chilometri in due giorni. In tutto ha percorso 7.500 chilometri in dieci giorni.

In gara in Marocco anche Giulia Buttò, figlia di Federico, all’esordio in questo tipo di competizione dopo essere cresciuta coi kart. Impegnata su Nissan Patrol, ha navigato il pilota Matteo Grassotto. L’equipaggio si trovava sempre sul podio sino alla quinta tappa in Rally Raid Classic. La rottura del motore del mezzo l’ha però costretto al ritiro. Un epilogo che non ha macchiato il debutto, complessivamente positivo, nonché la voglia di essere di nuovo al via di queste gare.

Il prossimo appuntamento di Federico Buttò è rappresentato dal Sardegna Rally Raid, seconda tappa del Campionato Italiano Cross Country, in programma dal 15 al 17 maggio in provincia di Sassari. Si tratterà di una gara decisamente più corta rispetto al Maroc Challenge (qualche centinaio di chilometri). Il pilota prenderà parte alla gara sempre con la Mitsubishi Pajero. A navigarlo sarà Emiliano Tinaburri, con cui farà coppia alla Dakar Classic 2027.

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