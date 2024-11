Anche l’udinese Matteo De Sabbata alla finale nazionale Coppa Italia Rally

Matteo De Sabbata ha detto “sì”. Il pilota originario di Corno di Rosazzo ha deciso di prendere parte alla Finale Nazionale Coppa Italia Rally, che coincide con il Rally della Lanterna di sabato 9 e domenica 10 novembre. Dopo essersi guadagnato il diritto di correre la gara col terzo posto ottenuto in Coppa Rally Quinta Zona, il 42enne friulano ha sciolto le riserve pochi giorni fa, quando ha inviato la sua iscrizione agli organizzatori. A Genova correrà con Giulia Barbiero alle note e con la Hyundai i20 N Rally2 di Friulmotor, con cui ha gareggiato al Rally Città di Scorzè e al Rally Piancavallo, seconda e terza tappa del Coppa Rally. La vettura sarà gommata Michelin. L’obiettivo del driver friulano è arrivare in fondo e, soprattutto, incamerare ulteriore esperienza nella sua prima stagione a bordo di un’auto della classe regina.

“Sono molto soddisfatto di essermi qualificato alla finale e, in particolare, di prendere parte a una corsa in cui posso solo che imparare nuove cose – afferma De Sabbata -. Per me si tratta della prima annata a questo livello, durante la quale ho corso per cercare di puntare al massimo ma, soprattutto, per capire la gestione di una vettura così impegnativa e di conseguenza anche la gara. Volevo partecipare al Rally della Lanterna con la Hyundai i20 N Rally2, una macchina che nelle precedenti due uscite mi è piaciuta molto: per questo ringrazio di cuore Friulmotor, il cui aiuto è stato fondamentale affinché riuscissi a iscrivermi alla gara”.

Per la prima volta al via in carriera del Rally della Lanterna, e con la consapevolezza di avere a che fare con una concorrenza di grande qualità, De Sabbata affronterà la prova con umiltà e con la volontà di aumentare il passo strada facendo ed essere così pronto per lottare per un posto nella top 10. La corsa prenderà il via sabato 9 novembre con due prove speciali, il clou l’indomani con sei “ps” e l’arrivo a Genova alle 16.50. In tutto saranno 85,75 i km di tratti cronometrati da percorrere.