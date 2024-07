Matteo De Sabbata migliore tra i piloti locali al Rally Fvg

Da ragazzino, essendo cresciuto a Corno di Rosazzo, andava a vedere da spettatore le prove del “vecchio” Alpi Orientali. Seguivo e ammirava suo zio, Claudio De Cecco, capace di vincere tre volte la gara che si disputa nelle Valli del Torre e del Natisone. Ebbene, da tifoso, è diventato protagonista assoluto dell’evento che ha acceso la sua passione per i motori. Matteo De Sabbata ha toccato il cielo al Rally del Friuli Venezia Giulia. Nella corsa di casa, valevole come round di apertura del Coppa Rally di Zona 5, il pilota udinese ha chiuso al secondo posto, risultando il migliore tra i driver regionali al via della prova. Nonostante fosse al debutto stagionale, nonché all’esordio su una vettura di classe Rally2 Evo/R5, in questo caso la Skoda Fabia di Pa Racing, il pilota ha centrato a 42 anni il suo miglior risultato di sempre. Una felicità condivisa assieme alla sua navigatrice, la venzonese Giulia Barbiero.

“Una soddisfazione che vale una carriera – ha detto De Sabbata -. Salire sul podio, in particolare di fronte alla mia famiglia e a mio zio Claudio, che mi ha seguito tutta la gara, è stata un’emozione straordinaria. Ero consapevole che avrei potuto dire la mia, tuttavia non immaginavo di chiudere così in alto in classifica. E’ una gioia che dedico ai miei cari, agli sponsor che hanno creduto in me e a Giulia”. Il driver udinese ha trovato subito il feeling giusto con la Fabia di Pa Racing, centrando il secondo posto già dal primo passaggio sul Trivio. Da lì in poi ha tenuto alto il ritmo, mantenendo la piazza d’onore assoluta sino al termine della gara. Il pilota ha completato i sei tratti cronometrati in 48’56’’6, pagando 39’’4 da Francesco Aragno, savonese anche lui su Fabia e iscritto al Campionato Italiano Assoluto Rally.

Una gara da sogno anche per Giulia Barbiero, che corre stabilmente con il pilota friulano dal 2019. Anche lei era al debutto nel 2024 e su una vettura Rally2 Evo/R5. “Un risultato che dedico a mio papà, scomparso pochi anni fa – è il pensiero che ha dedicato dopo la gara -. Domenica scorsa, quando si è concluso il rally, era il giorno del suo compleanno. Personalmente è un traguardo che ripaga la passione e l’amore che provo per questo sport”. De Sabbata e Barbiero, per ora, si godono questo secondo posto. Successivamente penseranno a programmare la prossima uscita, prevista ad Ampezzo il 27 e il 28 settembre in occasione del Rally Valli della Carnia.