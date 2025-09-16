Il Mc Olimpia festeggia il primo tricolore dell’anno: Brando Lunardi è campione italiano U21 speedway

Il Moto Club Olimpia ha conquistato il suo primo titolo italiano speedway dell’anno. A vincerlo è stato Brando Lunardi, 15enne di Roveredo in Piano (Pordenone), che sulla pista di Lonigo si è laureato campione nazionale under 21. Saldamente in testa alla classifica di categoria già dalle prime battute della serie, il pilota ha festeggiato lo scudetto nella penultima tappa del tricolore. Per lui si tratta del primo alloro in carriera. Un traguardo festeggiato con grande soddisfazione da parte sua e dal sodalizio di Terenzano, con cui il rider è tesserato dal 2020.

“Sono contentissimo – afferma Lunardi -. Per la prima volta ho preso parte a tutte le prove del campionato italiano e sono già riuscito a vincere il titolo. Per me è un grande traguardo”. Al momento per Brando si tratta dell’apice di un percorso iniziato nel 2019, quando a dicembre provò per la prima volta la moto da speedway a Potenza Picena (Macerata), sulla pista gestita dall’ex pilota italiano Paolo Salvatelli. “Alla specialità mi ero avvicinato già nel 2013, quando assieme a mio papà Michele andai a Terenzano per vedere una prova del campionato mondiale – spiega il rider roveredano -. Praticavo già motocross, ma rimasi affascinato dallo speedway. E nel 2020 scelsi di dedicarmi esclusivamente a questo”. La specialità si disputa su un’ovale, da percorrere in senso antiorario. La particolarità consiste che le moto sono prive di freni. Un aspetto che dà luogo alle spettacolari derapate che si vedono quando i piloti affrontano le curve del tracciato.

“La partenza è un momento importante, è lì che, spesso, si decidono le gare – analizza Lunardi -. Dello speedway mi piace la velocità e la spettacolarità. Ho iniziato a correre con la moto di 125 cc, quindi sono passato alla 250. Gareggerò con questa sino al termine della prossima stagione, ma già durante l’annata inizierò ad allenarmi con la 500”. Al compimento dei 16 anni si può infatti utilizzare l’esemplare più potente, con cui Lunardi gareggerà a partire dal 2027. “Attualmente mi alleno in palestra tre volte la settimana – spiega – e appena possibile salgo in moto. Vorrei praticare questa disciplina il più possibile. Il mio sogno è diventare il primo titolo a prendere parte al Grand Prix mondiale”. La strada è già segnata.