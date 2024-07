Al Meeting Sport e Solidarietà Alica Schmidt, definita l’atleta più bella del mondo

Viene definita come “l’atleta più bella del mondo”, ma anche come “l’atleta più sexy del mondo”. Epiteti, questi, che le hanno consentito di avere grande visibilità anche al di fuori del mondo dello sport e dell’atletica leggera. E’ testimonial di alcuni marchi di moda e vanta un’incredibile platea di follower sui social network. A seguirla complessivamente sette milioni di persone tra Instagram (cinque) e Tik Tok (due). Lignano e il meeting “Sport e Solidarietà” sono pronti ad accogliere Alica Schmidt, atleta influencer che sarà una delle stelle dell’evento in programma domenica 14 luglio allo stadio Teghil (dalle 19 in poi).

La 25enne tedesca sarà al via dei 400 metri femminili, specialità in cui vanta un primato personale di 52’’07 (stabilito nel 2023). L’uscita friulana rappresenterà per lei uno dei test sulla strada che la porterà ai Giochi Olimpici di Parigi, in programma ad agosto. Nella capitale francese la sprinter sarà uno dei componenti della staffetta mista 4×400 della Germania, per la quale è stata convocata lo scorso maggio dopo i campionati mondiali di staffette, tenutisi alle Bahamas. Per lei si tratterà della prima presenza alla manifestazione a cinque cerchi, dopo che era stata selezionata a Tokyo nel 2021 senza poi scendere in pista (sempre nella staffetta 4×400 mista). Già in nazionale ai campionati Europei di Monaco di Baviera nella staffetta 4×400 e ai campionati mondiali di Budapest nella staffetta 4×400 e 4×400 mista, nella stagione in corso Schmidt è scesa a 52’’18 sul giro di pista.

La presenza di Schmidt, in passato nello staff dei preparatori atletici del Borussia Dortmund, illuminerà la 35esima edizione del meeting assieme a quella di altri atleti. Una gara, quella di Lignano, che potrà contare su stelle di livello mondiale come Ivana Spanovic, campionessa iridata in carica nel salto in lungo. La serba, classe 1990, ha già preso parte alla riunione friulana nel 2023, vincendo la sua prova. Tra gli azzurri da seguire Samuele Ceccarelli e Zane Weir, campioni europei indoor in carica rispettivamente dei 60 metri e del getto del peso. Lo sprinter a Lignano correrà nei 100 metri.