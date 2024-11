Mezza maratona di Palmanova: già superate le mille iscrizioni

Ritorno al passato, ora è ufficiale. La Mezza Maratona “Città di Palmanova” torna sul percorso che ne ha accompagnato la crescita per 19 delle 21 edizioni sin qui disputate. Un tracciato veloce, scorrevole e che, dopo la partenza dalla spettacolare Piazza Grande a Palmanova, attraverserà per due volte il suggestivo centro di Clauiano, antico borgo di pietre e sassi dove la storia pare essersi fermata.

Neigiorni scorsi è stato ufficialmente omologato dalla Fidal il percorso che domenica 24 novembre ospiterà la ventiduesima edizione del classico appuntamento sui 21,097 km della mezza maratona. La scenografica Piazza Grande, cuore di Palmanova, con l’originale pianta esagonale e gli importanti edifici storici che vi si affacciano, continuerà ad ospitare partenza e arrivo della gara. Ma gli atleti lasceranno la città uscendo da Porta Udine e vi rientreranno, nel finale di gara, transitando per Porta Cividale.

“Dopo il passaggio da Porta Udine – spiega Luca Martina, presidente della società organizzatrice Eventi Sportivi Palmanova Asd – gli atleti arriveranno a Sottoselva. Al quinto chilometro passeranno per la suggestiva borgata di Clauiano, dove sarà posizionato il primo ristoro. Quindi si dirigeranno verso Santa Maria la Longa, Merlara, Melarolo e Trivignano Udinese. Al quindicesimo chilometro, nuovo passaggio per Clauiano e da lì si tornerà nel territorio comunale di Palmanova, attraversando Ialmicco e nuovamente Sottoselva, prima di rientrare in città da Porta Cividale”.

È il percorso storico della Mezza Maratona “Città di Palmanova”,dove si è corso per tanti anni a partire dall’edizione inaugurale del 2003.Una sorta di anello allungato, asfaltato al 100% e senza alcuna variazione di pendenza. “Non ci sono né cavalcavia, né sottopassi”, precisa Martina. “Chi conosce la zona, magari per aver partecipato alle edizioni della mezza maratona precedenti al 2022, ha apprezzato la nostra scelta. Ci attendiamo una gara veloce, che regalerà soddisfazioni agli atleti di vertice ma anche ai tanti appassionati di livello amatoriale che sceglieranno Palmanova per correre la loro mezza maratona d’autunno”.

Le iscrizioni, intanto, procedono a gonfie vele. Quota mille è stata superata di slancio e c’è tutto il tempo per un raddoppio, così da confermarsi come la mezza maratona più partecipata del Friuli-Venezia Giulia.

“Abbiamo il 20% di iscritti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso – continua Martina – mantenendo questo trend dovremmo arrivare a quota duemila. Le nazioni rappresentate sono già 17: significa che stiamo crescendo anche dal punto di vista dell’internazionalità. Quest’anno, grazie alla collaborazione della società Roller Evolution, ci sarà nuovamente spazio anche per i pattinatori: dopo due anni di assenza, parteciperanno pure loro, a titolo non agonistico, partendo dieci minuti prima rispetto ai podisti”.

Per la manifestazione organizzata da Eventi Sportivi Palmanova Asd sarà un intero fine settimana di eventi. L’obiettivo? Coinvolgere anche chi non partecipa direttamente alla mezza maratona, familiari e accompagnatori. Venerdì 22 novembre apertura con la Staffetta delle Scuole, che coinvolgerà i ragazzi degli istituti medi e superiori del territorio. E domenica 24 novembre, dopo la partenza della mezza maratona, da Piazza Grande scatterà “Corriamo contro la violenza sulle donne”, una marcia non competitiva aperta a tutti che ogni anno raccoglie diverse centinaia di partecipanti. Piazza Grande, dove gli atleti convergeranno per ritirare il pacco gara e il pettorale, sarà il fulcro del weekend. Mentre il sipario di chiusura della giornata sarà costituito dal tradizionale e sempre apprezzato Pasta Party. Iscrizioni sul portale Endu.net, con quota agevolata sino al 12 novembre.

Presentazione ufficiale venerdì 15 novembre, alle 18.30, nel Salone d’Onore del Palazzo Municipale di Palmanova (Piazza Grande 1). Il conto alla rovescia sta per iniziare.