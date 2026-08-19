Milan oro al Giro del Benelux

Il Renewi Tour, conosciuto anche come Giro del Benelux, si è aperto con il successo di Jonathan Milan al fotofinish. Sotto la pioggia di Diest il velocista friulano ha infatti conquistato la prima tappa di 191 km superando l’olandese Olav Kooij in una volata millimetrica. Al terzo posto ha chiuso invece il belga Tim Merlier dopo che il gruppo ha ripreso i fuggitivi a pochi metri dal traguardo. Milan vince la prima tappa in Belgio e conquista la maglia di leader. Per il corridore di Buja è il dodicesimo successo in una stagione da incorniciare