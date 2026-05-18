Moggio Udinese incorona i giovani campioni italiani della corsa in montagna nel segno della memoria

Sport, passione e memoria si sono intrecciati oggi a Moggio Udinese, dove i sentieri della montagna friulana hanno ospitato i Campionati Italiani Giovanili di corsa in montagna riservati alle categorie Allievi e Cadetti. Una giornata intensa, capace di coniugare il valore agonistico della competizione con il profondo significato simbolico del cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976.

Sono stati 321 gli atleti in gara, in rappresentanza di 69 società provenienti da tutta Italia, protagonisti di una manifestazione che ha trasformato Moggio Udinese in uno dei principali palcoscenici nazionali dell’atletica giovanile.

Ad accompagnare l’evento un quadro meteorologico suggestivo: sole in paese e pubblico numeroso lungo il percorso, mentre le cime circostanti, imbiancate da una recente nevicata, ricordavano un clima quasi invernale. Temperature rigide e aria pungente hanno reso ancora più impegnativa la prova per i giovani atleti.

Perfetta la macchina organizzativa del Gruppo Atletica Moggese-Ermolli, guidato dal presidente Mauro Polano, che ha curato ogni dettaglio della giornata, dall’allestimento dei percorsi fino alla cerimonia finale di premiazione.

Grande spettacolo nelle gare Cadetti, con 132 partecipanti impegnati sui 3 chilometri del tracciato. Tra le Cadette, la sfida si è accesa fin dalle prime battute tra due protagoniste assolute: a imporsi è stata Virginia Galetto dell’Atletica Saluzzo, che in 12’27” ha avuto la meglio nel finale su Aya Khattab della Polisportiva Albosaggia, tagliando il traguardo a braccia alzate. Tra i Cadetti, dominio di Francesco Calamai dell’Atletica Calenzano, vincitore in 12’14” con oltre trenta secondi di vantaggio su Giulio Santoro Consulich della Polisportiva Triveneto Trieste.

Molto equilibrata anche la prova delle 53 Allieve, risolta soltanto negli ultimi metri grazie all’allungo decisivo di Anita Pellissero dell’Atletica Susa, davanti a Giulia Giorda dell’Atletica Riviera e Anna Laratore dell’Atletica Saluzzo.

Ritmo elevatissimo anche nella gara Allievi, disputata sui circa 4,5 chilometri del percorso. Dopo una fase iniziale combattuta, è stato Andrea Cappelli della Sport Project VCO a conquistare il titolo italiano con l’ottimo tempo di 18’34”, precedendo di 11 secondi il compagno di squadra Luca Gallerini.

A completare il programma della giornata anche le prove promozionali nazionali dedicate alle categorie Ragazzi ed Esordienti, autentico vivaio della corsa in montagna. Tra i Ragazzi successo di Gabriele Romegialli (C.S.I. Morbegno) in 5’09”, mentre tra le Ragazze si è imposta Selene Valli (Atletica Valle Brembana) in 5’42”.

Il momento più intenso della giornata è arrivato durante le premiazioni, quando atleti, tecnici, volontari e cittadini si sono raccolti in un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto del 1976. Un tributo particolarmente sentito ai quattro cittadini moggesi scomparsi nel sisma: Elsa, Umberto, Angelo e Maria.

Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione Comunale e dai vertici FIDAL, che hanno sottolineato il valore della collaborazione tra il Gruppo Atletica Moggese e il tessuto associativo del territorio, capace di regalare al Friuli una giornata destinata a lasciare un segno profondo, tra sport, comunità e memoria.

LE CLASSIFICHE: https://www.fidal.it/risultati/2026/COD14460/Risultati/IndexRisultatiPerGara.html