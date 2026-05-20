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Nani: ripartiamo da Runjaic, Davis e Zaniolo

Monica Tosolini
Autore: Monica Tosolini

Tra poco nello sport apertura dedicata all’Udinese, con il Group Technical Director Gianluca Nani che conferma la volontà della società di affidare ancora il progetto sportivo a mister Kosta Runjaic. L’intento è anche quello di trattenere i bomber Davis e Zaniolo. Il portiere Padelli rassicura i tifosi: “Abbiamo posto le basi per una stagione importante”. Per il basket, la Ueb si appresta a iniziare domani la serie in semifinale play off contro Rimini, che ieri ha battuto Pesaro in Gara 5. Per il ciclismo, è tornata ieri a Braulins la mega bicicletta ideata da Roberto Bortolotti che ha già accompagnato il Giro d’Italia nella nostra regione per 12 volte. Infine nel Rugby femminile, sconfitta con onore per le ragazze della Froum Iulii contro Volvera nella finale per la promozione in serie A Elite.

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Tricesimo, Giorgio Conte protagonista al Teatro Garzoni

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