GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Esplosione di gioia ieri sera tra Parigi e il Friuli per lo storico oro olimpico conquistato nella spada femminile a squadre dall’Italia. Protagoniste in pedana, assieme alle due colleghe siciliane Alberta e Rossella, le udinesi Mara Navarria e Giulia Rizzi. Due atlete che hanno vissuto e regalato un’emozione unica soprattutto in chi le conosce da vicino, a partire dai genitori.