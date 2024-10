Alle 18 tornano in campo Apu e Ueb

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Apu Udine e Ueb Gesteco si lasciano alle spalle il derby di mercoledì scorso, uno dei più belli della pallacanestro friulana, e scendono in campo stasera, entrambe alle 18: l’Apu al Palacarnera contro l’Urania Milano; le Eagles sul difficile – e finora imbattuto – terreno della Rivierabanca di Rimini.

Per i bianconeri la vittoria è d’obbligo: l’imperativo categorico è uscire dal Carnera con i due punti che le consentono di non perdere il contatto con la fuggitiva Rimini e con la coppia di Cantù e Rieti.

Di fronte al pubblico amico, in attesa del riscatto dopo la sconfitta di Cividale, l’Apu potrà schierare tutti i senior, consapevoli della forza dell’Urania ma determinati alla massina concentrazione per conquistare i due punti.

Al cammino dell’Apu una mano potrà darla la Ueb, chiamata a una nuova incredibile impresa: fermare in casa la marcia del Rimini, primo in classifica a punteggio pieno.

I gialloblu saranno privi di Mastellari e il coach Pillastrini non ha nascosto la difficoltà della partita, ma anche la voglia dell’impresa con una squadra con la quale le Aquile friulane non hanno mai perso.