Pallacanestro in lutto, addio a Drazen Dalipagic

Il mondo della pallacanestro piange la scomparsa di Drazen Dalipagic, aveva giocato a Udine e come allenatore aveva riportato Gorizia in serie A2 nel 1994. L’Apu Old Wild West Udine si stringe attorno alla famiglia Dalipagic, in particolare a ricordarlo è l’amministratore delegato dell’Apu Old Wild West Udine, Gianpaolo Graberi(i due sono stati compagni di squadra in bianconero nella stagione 1984/1985): “Era un personaggio, il miglior giocatore europeo in quel momento. Ogni momento con lui era speciale.” La stella del basket jugoslavo, grande protagonista a cavallo tra anni gli 70 e i 90, se n’è andata questa mattina, all’età di 74 anni, vinta da una grave malattia.