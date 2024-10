Partita Italia Israele, prende forma la zona rossa

La zona rossa attorno allo stadio Friuli in vista della partita tra Italia e Israele di lunedì, ha già preso forma. Le forze dell’ordine, da ieri sera stanno delimitando con transenne alte più di due metri l’area di sicurezza attorno all’impianto sportivo, che sarà off limits già da stasera. L’area è già stata bonificata nei giorni scorsi.

Stamattina erano già stata posizionate le transenne all’esterno delle due curve, Nord e Sud. Con tutta probabilità, il completamento della zona rossa sarà ultimato nel pomeriggio.

La polizia locale di Udine, tramite un’ordinanza del comandante Eros Del Longo, ha modificato la viabilità attorno alla struttura sportiva. In particolare, dalle 7 di domani alle 12 di martedì è stato vietato il transito in via Candolini, la strada a ovest dell’impianto sportivo, nel tratto compreso tra il cimitero dei Rizzi e via Bottecchia. Il traffico proveniente dalla Fiera di Udine, quindi, non potrà svoltare a sinistra e dovrà proseguire Vietato il transito anche in viale dello Sport all’intersezione con via Sagrado. Infine, in tutte le strade attorno all’area del Friuli sarà vietata la sosta, pena la rimozione forzata. GUARDA IL VIDEO