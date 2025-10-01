Il pilota pordenonese Federico Buttò in Africa al via del Tunisia Challenge

Federico Buttò torna in gara. Messa alle spalle la sfortunata parentesi in Turchia al Transanatolia Rally, in cui il suo Can Am Maverick aveva preso fuoco dopo una perdita di benzina, il pilota pordenonese affronta una nuova avventura, stavolta in Africa. Prenderà infatti parte al Tunisia Challange, raid che scatterà venerdì 10 ottobre col prologo sulla spiaggia di Gammarth e che si concluderà mercoledì 15 a Djerba. I concorrenti arriveranno a Tunisi venerdì 9, sosterranno le verifiche tecniche e amministrative l’indomani e ripartiranno dalla capitale tunisina venerdì 17. Cinque le tappe previste, in cui gli equipaggi toccheranno le località di Sousse, Douz, Camp Zmela si misureranno lungo le dune e la sabbia del deserto nord-africano.

Il Tunisia Challenge è una prova di regolarità, in cui l’obiettivo dei partecipanti non è stabilire la miglior prestazione cronometrica. La classifica viene infatti stilata in base a un sistema di punteggio che dà priorità a navigazione, a chi arriva a tutti i checkpoint, a chi rispetta i limiti di velocità e che giunge al traguardo di ogni tappa nel tempo stabilito. Spesso la gara viene disputata dai piloti in preparazione alla Dakar Classic, sfida nel deserto di regolarità che si svolge lungo un percorso di migliaia di chilometri, da affrontare esclusivamente con fuoristrada nati prima del 2005. Al Tunisia Challenge possono partecipare autovetture, suv, fuoristrada e veicoli SSV. Tre le categorie: Rookie, Adventure e Raid, quest’ultima più impegnativa e aperta a fuoristrada preparati, con una cilindrata di oltre 2300 cc. Buttò gareggerà in questa competizione e lo farà a bordo di un Mitsubishi Pajero 3.2 di-d preparato da R Team – Ralliart off road Italy. A navigarlo sarà Gabriella Ascenzo.

A sostenere il pilota pordenonese nella sua avventura africana sarà Oesse. “Non vedo l’ora di partire – afferma Buttò -. E’ una sfida che non volevo perdermi, perché all’avventura si unisce lo spirito delle vecchie gare di fuoristrada nel deserto. L’obiettivo è incamerare esperienza in previsione di una eventuale partecipazione futura alla Dakar Classic. Sto valutando l’ipotesi di prendervi parte”.