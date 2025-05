Podismo, a Silli e Paveglio il Trofeo Città di Codroipo

Giovanni Silli (Firenze Marathon) e Marina Paveglio (Atletica Dolomiti Friulane) sono stati i vincitori della seconda edizione del “Trofeo Città di Codroipo”, corsa podistica che si è svolta il 1° maggio lungo le vie della cittadina del Medio Friuli sulla distanza di 10 km (circuito da 2,5 km interamente asfaltato da ripetere quattro volte). Silli, già portacolori dell’Atletica Malignani, argento ai campionati italiani U23 sui 3000 siepi nel 2024, ha chiuso la distanza in 32’22’’, mentre Paveglio è arrivata al traguardo col tempo di 40’22’’. A organizzare la manifestazione l’Atletica 2000 di Codroipo in collaborazione con l’Atletica San Martino. L’evento è stato inserito nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera e della federazione mondiale World Athletics.

Nella prova valevole per la terza tappa di Coppa Pordenone, circuito podistico organizzato dal comitato provinciale di Pordenone della Fidal, il portacolori della Firenze Marathon ha preceduto Stefano Ghenda (Trevisatletica), secondo in 32’40’’ e Fabio Stefanutti (Atletica Buja), terzo in 32’44’’. Hanno completato la top 5 Said Boudalia (Gs La Piave), quarto in 33’’ e Stefano Santarossa (Friulintagli), quinto in 33’’55. Tra le donne Paveglio si è lasciata alle spalle Astrid Faganel (Jalmicco Corse), seconda in 41’21’’ e Lucrezia Salvi (Gp Livenza Sacile), terza in 41’39’’. Quarta è risultata Veronica Molaro (Atletica Buja, 41’45’’), quinta Maria Cristina Scomparin (Hrobert Running Team, 42’22’’).

E’ andata in archivio più che positivamente un altro evento inserito nel programma del Trofeo, ovvero la prima edizione della “Corsa degli amministratori”, che ha visto diciotto politici che operano sul territorio misurarsi sulla distanza di 5 km. Tutti hanno preso parte alla sfida con una speciale maglia preparata dagli organizzatori, che prevedeva una fascia tricolore. I più veloci sono stati l’Assessore all’Ambiente del Comune di Pordenone Mattia Tirelli e la consigliera comunale di Gradisca d’Isonzo Elisabetta Marussi, al traguardo col tempo di 21’34’’. Con loro hanno corso i sindaci di San Martino al Tagliamento (Lorena Baruzzo), Sedegliano (Debora Donati), Brugnera (Renzo Dolfi), di Pozzuolo (Gabriele Bressan), di Basiliano (Marco Olivo) e di Morsano al Tagliamento (Elena Maiolla); i vice sindaci di Meduno (Paolo Borsoi), di Codroipo (Giacomo Trevisan) e di Sesto al Reghena (Matteo Morassut); l’Assessore alla salute, ai servizi sociali e alle politiche giovanili di Codroipo Paola Bortolotti, gli assessori allo sport di Azzano Decimo (Sandra Sist), Rivignano (Alessandro Macor), Basiliano (Umberto Nola), i consiglieri comunali di Codroipo (Giovanni Soramel), di Rivignano (Gabriele Pilutti) e di Porpetto (Diego Miatto).

In collaborazione con l’associazione culturale “Codroipo c’è”, si è svolta anche una camminata non competitiva di 8 km, partita dal campo sportivo e arrivata sino a Villa Manin. Sono stati circa 400 i partecipanti. E’ stata toccata anche la zona delle Risorgive e il Mulino di Bosa. Il sito, nato nel 1524, è stato recentemente ristrutturato dal Comune di Codroipo ed è stato aperto al pubblico.