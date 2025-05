Podismo, è il momento del Trofeo Città di Sacile

I podisti tornano ad affollare le vie del centro storico di Sacile. Si tiene domenica 18 maggio, dalle 8 in poi, il “Trofeo Città di Sacile”, corsa su strada di carattere nazionale che si svolge sulla distanza di 10 km. La prova, giunta alla sua 24esima edizione, è aperta alle categorie senior e master ed è valida anche come quarto round della Coppa Provincia Pordenone. Impegnate anche le categorie giovanili, dagli allievi agli esordienti, per una manifestazione che risulta inserita nel calendario della Coppa Provincia Pordenone giovanile (terza tappa) e del Grand Prix Giovani di corsa su strada (quinta gara).

Rispetto alla scorsa edizione, che prevedeva una prova da 10 e una da 5 km in base alle diverse categorie di senior e master, quest’anno i partecipanti alla gara assoluta si misureranno sull’unica distanza di 10 km. I concorrenti dovranno percorrere due volte il giro previsto di 5 km, che parte da piazza del Popolo. Dopo lo start, gli atleti si dirigeranno verso Viale Zancanaro, raggiungendo San Liberale. Quindi il ritorno in piazza lungo la pista cicalabile dedicata a Denis Zanette. Successivamente i podisti correranno lungo via Dante e viale Garibaldi e faranno ritorno in piazza del Popolo. Una novità è rappresentata dal premio in denaro di 150 euro riservato al vincitore della gara maschile e femminile che batte il record del circuito (29’45’’ di Kiptoo Edwin Kibet tra gli uomini e 36’34’’ di Erika Bagatin tra le donne). La prova è in calendario alle 9.15, dopo il ritrovo previsto alle 8.

Alle 9.30 si radunano invece tutti gli iscritti alle gare giovanili. Dalle 10.40 in poi le sfide per esordienti (600 metri), ragazze (1200 metri), ragazzi (1800 metri), cadetti e cadette (1800 metri) e allievi e allieve (2400 metri). Attesi complessivamente circa 600 atleti.

A precedere l’evento, venerdì 16 maggio, è in programma una passeggiata turistica alla scoperta di Sacile. La visita è gratuita e partirà alle 18 da piazza del Popolo (sotto la loggia del municipio). I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria. Per le prenotazioni inviare un messaggio con il proprio nome e cognome al numero 335-6235570.