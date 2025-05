Podismo, Trofeo Friuli: terzo round alla Frazione K, vittorie per Stefanutti e Pivetti

Fabio Stefanutti (Atletica Buja) ed Elisa Pivetti (Asd Libertas Udine) si sono aggiudicati la terza prova del Trofeo Friuli, la “Frazione K”, una gara di corsa su strada di carattere nazionale di 10 km organizzata dalla Keep Moving. Sulle strade di Feletto Umberto, i due atleti si sono imposti rispettivamente con il tempo di 32’54’’ e di 38’52’’, imponendo per un’altra volta la loro legge nel neonato circuito podistico. Stefanutti, infatti, ha conquistato il terzo successo di fila dopo quelli ottenuti nel “Cross del Ranch” e al “Trail Del Castello”; Pivetti ha invece firmato la seconda affermazione consecutiva dopo quella del “Trail del Castello”.

Nella gara maschile valida per il Trofeo, hanno completato il podio Matteo Monai (Piani Di Vas), secondo con 35’58’’ e Marco Rossetto (Prealpi Giulie), terzo con 36’04’’. Nella prova femminile, alle spalle di Pivetti, si sono piazzate Erika Venturini (Keep Moving, 40’22’’) e Alessandra Candotti (Keep Moving, 42’45’’). La sfida assoluta, la cui classifica comprende anche chi non è iscritto al Trofeo Friuli, è andata tra gli uomini al keniano Benjamin Serem (32’34’’), seguito da Stefanutti e da Ishmael Chelanga Kalale (Kenia, 33’53’’). Tra le donne successo per Pivetti, seguita da Venturini e da Lucia Boschetti (Aldo Moro Paluzza, 42’15’’).

Alla manifestazione, la prima del trofeo relativa a una corsa su strada, hanno partecipato 295 corridori, di cui 252 iscritti al circuito (allestito dal Comitato provinciale Fidal di Udine) e 43 “giornalieri”. E’ il miglior risultato delle tre tappe sinora disputate. Ai runner è piaciuto il tracciato, tecnico e risultato molto veloce per tutto l’arco dei 10 km. Bella anche la cornice di pubblico, in particolare all’arrivo nel cuore di Feletto Umberto. Il prossimo round è in programma domenica 8 giugno a Torreano di Martignacco con il “Trofeo Città Fiera”, gara di corsa su strada organizzata dalla Maratonina Udinese. Va ricordato che il Trofeo Friuli è un circuito aperto a tutti i podisti che fanno parte delle categorie Fidal assolute e master, i possessori di Run Card e i tesserati degli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Fidal.

Il podio assoluto delle gare. Uomini: 1) Benjamin Serem (Kenia) 32’34’’; 2) Fabio Stefanutti (Atletica Buja) 32’54’’; 3) Ishmael Chelanga Kalale (Kenia), 33’53’’; Donne: 1) Elisa Pivetti (Asd Libertas Udine) 38’52’’; 2) Erika Venturini (Keep Moving) 40’22’’; 3) Lucia Boschetti (Aldo Moro Paluzza) 42’15’’.

I vincitori delle singole categorie del Trofeo Friuli. Uomini; Seniores: Matteo Monai (Piani di Vas); Sm35: Michael De Cecco (Triathlon Lignano); Sm40: Fabio Stefanutti (Atletica Buja); Sm45: Filippo Radislovich (Atletica Monfalcone); Sm50: Marco Segrado (Aldo Moro Paluzza); Sm55: Andrea Sgobino (Chiarcosso Help Haiti); Sm60: Vittorio Gressani (Libertas Tolmezzo); Sm65: Tiziano Savorgnani (Atletica 2000 Codroipo); Sm70: Maurizio Zamaro (Jalmicco Corse); Sm75: Sandro Urli (Atletica Edil Market Sandrin).

Donne, seniores: Matilde Miani (Q-Box Apd); Sf35: Erika Venturini (Keep Moving); Sf40: Elisa Pivetti (Asd Libertas Udine); Sf45: Chiara Marchetti (Keep Moving); Sf50: Martina Turco (MostroRun); Sf55: Alessandra Candotti (Keep Moving); Sf60: Francesca Gorassini (Gp Livenza Sacile), Sf65: Nelly Calzi (Trieste Atletica); Sf70: Margherita Zandigiacomo (Gs Aquile Friulane).