Pordenone capitale dell’atletica giovanile con i “Play Together Athletics”

Pordenone e il campo cittadino Mario Agosti sono pronti ad aprire le porte al meglio dell’atletica leggera giovanile. La città sul Noncello ospita sabato 20 e domenica 21 luglio i “Play Together Athletics”, manifestazione inserita all’interno degli “Alpe Adria Games” e riservata alle selezioni con atleti appartenenti sino alla categoria U23. Nove le squadre al via, di cui sei italiane (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia) e tre straniere (Austria, Croazia e Serbia). Ad allestire l’evento sono il Comitato Regionale Fidal del Friuli Venezia Giulia con la collaborazione del Comune di Pordenone, il Comitato Provinciale Fidal di Pordenone e sette società del territorio. La manifestazione sarà presentata nel corso di una conferenza stampa, in programma alle 17 di giovedì 18 luglio nella sala consiliare del Comune di Pordenone.

“E’ con grande piacere che abbiamo deciso di organizzare i “Play Together Games” – è il commento del presidente del Comitato Regionale Fidal del Friuli Venezia Giulia Massimo Di Giorgio -. Il nostro gruppo di lavoro ha sempre prestato particolare attenzione all’atletica giovanile e allo sviluppo dei nostri ragazzi. Saranno due giorni di grande sport, durante i quali sono sicuro si assisterà a gare di alto livello”. Come testimonial dell’evento sono state scelte tre grandi sportive del Friuli Venezia Giulia: la carnica Manuela Di Centa, attuale membro del Cio, ex sciatrice di fondo due volte campionessa olimpica e le pordenonesi Alessia Trost e Marzia Caravelli, rispettivamente saltatrice in alto ed ex ostacolista. Quest’ultime, che hanno preso parte a due edizioni dei Giochi Olimpici, sono cresciute e si sono allenate sulla pista del Mario Agosti, dove si svolgeranno i “Play Together Athletics”.

Le specialità previste per gli uomini sono 200, 400, 800, 1500, 3000 siepi, 400 ostacoli, salto in alto, salto con l’asta, salto in lungo, getto del peso, lancio del giavellotto, lancio del martello, staffetta 4×100. Le donne sono impegnate nei 200, 400, 800, 1500, 3000 siepi, 100 ostacoli, salto in alto, salto in lungo, lancio del disco, lancio del giavellotto e getto del peso. Prevista inoltre la staffetta mista 4×400. Il giorno prima dell’evento principale, venerdì 19 luglio, sempre al campo intitolato a Mario Agosti, si terrà dalle 9 alle 13 una tappa del progetto “Vola alto con lo sport”, denominata Olympic Dreams: organizzato dal Comitato Regionale Fidal con la collaborazione della Polisportiva Libertas Porcia (col patrocinio del Coni Fvg). Si tratta di un’iniziativa che permette ai ragazzi di conoscere e approcciarsi all’atletica leggera. Saranno coinvolti i centri estivi giovanili del territorio.

Ogni dettaglio dei “Play Together Games” sarà illustrato nel corso della conferenza stampa di presentazione.