Pordenone, ufficiale il ritorno di Di Carlo

Il lunedì dell’Angelo è stata una giornata di riflessione in casa Pordenone, dopo la sconfitta casalinga contro la Pro Vercelli. Considerazioni in seno alla proprietà che hanno portato alla clamorosa scelta del nuovo ribaltone in panchina: via l’ex capitano ed ex allenatore dell’Under17 Mirko Stefani (nella foto), squadra di nuovo a Mimmo Di Carlo. Il tutto poco più di un mese dopo l’esonero dello stesso. Dopo sei gare, in cui si sono raccolti 8 punti frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, con la squadra attualmente quarta in classifica e in vista dei play off, Di Carlo torna in sella.

Nel primo pomeriggio di oggi, ecco il comunicato della società ad ufficializzare la decisione: “Il Pordenone Calcio comunica di aver sollevato mister Mirko Stefani dall’incarico di allenatore della Prima squadra. Insieme al tecnico è stato sollevato dall’incarico di allenatore in seconda mister Andrea Toffolo.

Il presidente Mauro Lovisa ringrazia mister Stefani e il vice Toffolo: “Si sono messi a disposizione in questo mese di lavoro con grande applicazione e attaccamento ai colori, che fanno parte della loro storia professionale. La decisione che abbiamo assunto non intacca la gratitudine e la stima per entrambe le figure, che – con ruoli diversi – negli anni hanno dato tanto per la nostra maglia ottenendo e condividendo grandi soddisfazioni. Sia per Mirko, con cui era stato iniziato un percorso nel Settore giovanile, che per Andrea le porte del Club saranno sempre aperte”.

L’obiettivo, chiaro, è quello di affidarsi ad un allenatore esperto che dia garanzie in vista delle sfide post campionato che sono ormai l’unico pass rimasto per le speranze di promozione in serie B. Prima, però, bisogna concludere al meglio questo torneo nelle due gare che rimangono a Vicenza, dove Di Carlo è il grande ex, e al Tognon contro l’Albinoleffe. Dal 30 aprile, poi, il via al percorso nei play off.

(Foto: Pordenone Calcio)