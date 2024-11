Pozzo, Eccellenza friulana: “Contento di quanto fatto”

Ieri pomeriggio, nel corso della Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo tenutasi al Teatro Giovanni da Udine, è stata conferita a Gianpaolo Pozzo una delle Targhe dell’Eccellenza 2024, uno dei riconoscimenti assegnati dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine a imprese e personalità che si siano distinte per la propria intraprendenza professionale, tenendo alto il nome del Friuli dentro e fuori i confini regionali.

Pozzo ha ricevuto il premio per il valore della sua storia imprenditoriale e sportiva, nel corso della quale ha trasferito l’indole e l’approccio manageriale nel calcio, raggiungendo importanti traguardi con l’Udinese e creando un vero e proprio modello di business. Rimasto sempre legato alla sua terra, il Friuli, ne è diventato ambasciatore nel mondo, accrescendone la riconoscibilità e la credibilità con il suo operato alla guida della Freud e dell’Udinese.

La Targa dell’Eccellenza è stata consegnata a Gianpaolo Pozzo dal presidente della Camera di Commercio Giovanni Da Pozzo, che ha fatto gli onori di casa alla cerimonia, la quale ha visto l’intervento anche del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, dell’assessore regionale alle attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini e del Ministro per i rapporti con il parlamento Luca Ciriani.

Il Paron, a Telefriuli, ha commentato: “Sono felice di ricevere questo premio, spero di meritarmelo. Siamo da quasi 40 anni nel calcio, sono arrivato qui con tante soddisfazioni e qualche rimpianto. Sono contento di essere qui per ricevere questo premio gradito. Nel calcio non è facile, non si vince sempre, è complicato mentre un appassionato vorrebbe tornare a casa ogni settimana contento del risultato. Ma questo non si verifica, soprattutto per una provinciale per la quale i grandi competitori sono difficili da battere. Io eccellenza? Siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Il calcio è una cosa, le aziende un’altra. Siamo soddisfatti delle attività svolte a livello imprenditoriale. Per quanto riguarda il calcio, i 30 anni consecutivi in serie A possono essere un orgoglio“.