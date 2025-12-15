  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
lunedì 15 Dicembre 2025
Sport

Premiazioni Fmi, sul palco più di 200 pilotiRiconoscimento speciale per il sacilese Cescon

Si è svolta al teatro Zancanaro di Sacile la festa di fine stagione del Comitato Federmoto regionale Albano, presidente del Moto Club Albatros, ha celebrato sul palco i suoi 60 anni nel mondo delle due ruote
Redazione
Autore: Redazione

Più di 200 piloti saliti sul palco tra campioni regionali, triveneti e rider che si sono distinti in campo nazionale e internazionale. Senza contare i Moto Club, che sono stati capaci, grazie alla loro attività, di organizzare eventi anche di valore internazionale. Una vera e propria festa, che ha visto coinvolti tutti i protagonisti del motociclismo locale impegnati nelle varie specialità. Questa è stata la premiazione di fine stagione 2025 del Comitato Fvg della Federmoto.

L’evento si è tenuto in provincia di Pordenone, al teatro Zancanaro di Sacile, dove erano presenti molte autorità civili e sportive: tra queste, il sindaco della città liventina Carlo Spagnol, la consigliere regionale Fvg Lucia Buna, il consigliere nazionale della Federmoto Mario Volpe e il presidente del Comitato regionale Fmi Paride Del Pup. All’inizio della cerimonia è stato proiettato un videomessaggio del presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga.

Tra i tanti protagonisti premiati, uno spazio speciale è stato dato al sacilese Albano Cescon, fondatore nel 1986 del locale Moto Club Albatros. Il dirigente liventino, che ha trasmesso al figlio Andrea la sua passione, è impegnato da 60 anni nel mondo delle due ruote. Già direttore di gara (più di 500 prove dirette), ha dato vita a Sacile al Motorally e alla prova di enduro country di San Giovanni del Tempio, tradizionale appuntamento di inizio stagione che vede al via rider di spessore nazionale e internazionale (tra questi anche il campione mondiale Andrea Verona). Cescon, sul palco commosso, ha ringraziato le persone con cui ha collaborato nel corso degli anni.

La gara di enduro country sacilese aprirà, a fine febbraio, l’annata 2026 del motociclismo friulano, che vedrà nuovamente lo svolgimento nel territorio di prove di caratura mondiale.

