Prende forma la squadra friulana per l’Europeada

Passo dopo passo, sta nascendo la squadra friulana che parteciperà all’Europea, il campionato calcistico riservato alle selezioni delle minoranze linguistiche europee che quest’anno si svolgerà tra Germania e Danimarca. Il Friuli Venezia Giulia sarà rappresentato da ben due squadre: quella degli sloveni in Italia e quella dei friulani, che sono state inserite nello stesso girone e che debutteranno all’Europeada con il derby in programma il 30 giugno. Quella slovena, Zide, è una veterana della competizione. Quella friulana, sempre in seno alla Figc, sta prendendo corpo. Le ultime novità giungono da Daniele Puntel, presidente dell’Associazion Sportive Furlane che annuncia: “Con grande piacere ed entusiasmo, comunichiamo che questo pomeriggio è stato sancito l’accordo con l’UNION MARTIGNACCO, la squadra iscritta alla FIGC che ci farà da società capofila per la partecipazione all’EUROPEADA, che si disputerà tra il 29 giugno ed il 7 luglio 2024. Ringraziamo sentitamente il presidente Daniele Cattunar, che da sempre si è dimostrato vicino alla nostra iniziativa ed anche tutto il consiglio direttivo che ha voluto appoggiare la nostra partecipazione. Doveroso anche un ringraziamento al presidente Ermes Canciani, che ha suggerito la “via” da percorrere e che penso possa essere entusiasta e contento del fatto che due selezioni regionali dilettantistiche saranno presenti ad un importante evento internazionale calcistico”.

Parte ora ufficialmente il percorso di costruzione ed organizzazione della squadra, sia per quanto riguarda i giocatori, che i dirigenti ed allenatori. Al momento, la delegazione friulana risulta composta da 25 persone, di cui 20 giocatori, 1 giocatore/dirigente, 2 dirigenti e 2 allenatori. La prima partita è in programma domenica 30 giugno a Flensburg ore 11 contro la minoranza degli Sloveni FVG, primo derby storico. Lunedì 1 luglio e martedì 2 luglio gli avversari saranno gli Ungheresi di Romania ed i Tedeschi di Ungheria.

Nella foto da sinistra Ermes Canciani, Daniele Puntel e Daniele Cattunar.