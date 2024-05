Primo Trofeo Città di Codroipo a Abdoullah Bamoussa e Elisa Rovere

Sono stati Abdoullah Bamoussa (Gp Livenza Sacile) ed Elisa Rovere (Atletica Brugnera Pordenone Friulintagli) i vincitori della prima edizione del trofeo “Città di Codroipo”, gara organizzata dall’Atletica 2000 in collaborazione con l’Atletica San Martino e valida come campionato regionale assoluto e master di 10 km di corsa su strada. Il primo, già azzurro dei 3000 siepi ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro del 2016, ha tagliato il traguardo in 31’50’’, precedendo Radoine Amehdy (Friulintagli, 32’10’’) e Samuele Della Pietra (Trieste Atletica, 32’’27). Rovere ha chiuso il percorso in 40’33’’, mettendosi alle spalle la compagna di squadra Glenda Basei (40’51’’) e Maria Antonietta Avitabile (Podisti Cordenons, 40’52’’).

L’evento, tenutosi lungo le vie della cittadina del Medio Friuli, era valevole anche come quarto round di Coppa Pordenone, circuito podistico allestito dal Comitato provinciale di Pordenone della Fidal. Per la prima volta una corsa in programma nella Sinistra Tagliamento è entrata a far parte del trofeo. La prova era inserita nel calendario nazionale Fidal, oltre che nel calendario internazionale di World Athletics e si è sviluppata su un percorso certificato Fidal. Al traguardo sono arrivati in 404. Sia Bamoussa, sia Rovere hanno condotto una gara di testa dall’inizio alla fine, bissando il successo ottenuto nella precedente uscita di Coppa Pordenone, tenutasi a Porcia in occasione del giro podistico “La Purlilium”.

I campioni regionali dei 10 km di corsa su strada. Maschili. Junior: Daniele Cainero (Friulintagli) 39’58’’; Promesse: Federico Cernaz (Trieste Atletica) 33’27’’; Senior: Radoine Amehdy (Friulintagli) 32’10’’; SM35: Abdoullah Bamoussa (Gp Livenza Sacile) 31’50’’; SM40: Mattia Malusa (Polisportiva Montereale) 34’13’’; SM45: Marco Mosolo (Us Aldo Moro) 35’49’’; SM50: Fabio Da Soller (Gp Livenza Sacile) 37’27’’; SM55: Giovanni Pascolo (Libertas Tolmezzo) 37’16’’; SM60: Danilo Puddu (Maratona della città del vino) 39’35’’; SM65: Osvaldo Tramontin (Polisportiva Montereale) 40’18’’; SM70: Claudio Morassi (Edilmarket Sandrin) 44’38’’; SM75: Sandro Urli (Polisportiva Montereale) 49’38’’.

Femminili. Femminili. Junior: Maria Dora Alzetta (Atletica Dolomiti Friulane) 55’05’’; Senior: Elisa Rovere (Friulintagli) 40’33’’; SF35: Maria Antonietta Avitabile (Podisti Cordenons) 40’52’’; SF40: Fabiola Giudici (Atletica 2000) 42’48’’; SF45: Lucrezia Salvi (Gp Livenza Sacile) 41’17’’; SF50: Elisabetta Villa (Azzano Runners) 42’18’’; SF55: Orietta Poles (Gp Livenza Sacile) 45’09’’; SF60: Maria Rosella Galliussi (Friulintagli) 48’38’’; SF65: Nelly Calzi (Trieste Atletica) 55’11’’; SF70: Maria Teresa Andreos (Azzano Runners) 51’42’’.

Parallelamente alla gara, grazie anche alla Polisportiva Codroipo, si è tenuta una nuova tappa di “Vola alto con lo sport”, progetto allestito dal comitato regionale del Coni e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. In piazza Garibaldi si è potuto assistere a esibizioni di yosekan budo, scherma e ginnastica artistica.

Non solo sport nella mattina codroipese: in collaborazione con la sezione di Codroipo della Società Friulana di Archeologia è stato possibile visitare gratuitamente il museo archeologico di Codroipo allestito alle ex carceri in piazzetta Don Vito Zoratti (dalle 10 alle 13).