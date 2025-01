Problema alla schiena, Vittozzi chiude la stagione e punta su Milano-Cortina

La squadra azzurra di biathlon perde la campionessa in carica di Coppa del mondo. Lisa Vittozzi è costretta a rinunciare alla stagione agonistica a causa di un problema alla schiena: cercherà di recuperare al meglio per Milano-Cortina. A darne notizia la FISI nel comunicato in cui spiega che la campionessa sappadina, in accordo con lo staff tecnico e sanitario della squadra di biathlon, ha deciso di concludere anticipatamente la stagione agonistica. Dopo avere accusato all’inizio dell’autunno un problema alla schiena, la detentrice della Coppa del mondo si è dedicata alla cura dell’infortunio fino a pochi giorni fa, risolvendolo positivamente. Le successive sensazioni percepite alla ripresa degli allenamenti hanno però convinto Lisa e i tecnici a non forzare la situazione, maturando la decisione di puntare nei prossimi mesi al pieno recupero fisico, agonistico e mentale, in vista della prossima stagione olimpica, alla quale Vittozzi punta di arrivare pienamente competitiva.

“Mi ero presentata al via di questa stagione con l’entusiasmo e la voglia di essere ancora protagonista ai massimi livelli”, ha detto la Vittozzi. “Purtroppo il problema accusato in un momento delicato della preparazione mi ha costretto a fermarmi e quando ho ricominciato ad allenarmi con maggiore intensità, il mio fisico non riusciva a reggere i carichi di lavoro, seppure minori, che i tecnici avevano preparato. Perciò abbiamo deciso di non forzare il rientro per evitare altri rischi e non compromettere i prossimi mesi di allenamenti, spostando il nostro obiettivo sulle gare di Milano Cortina 2026, che rappresentano il vero focus di questo quadriennio”.

La Vittozzi, 29 anni, tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri, ha conquistato nel 2023/24 la classifica generale di Coppa del mondo, la medaglia d’oro ai Mondiali di Nove Mesto nell’individuale e tre medaglie d’argento nella pursuit, nella mass start e nella staffetta singola mista.