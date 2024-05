Quarti di finale playoff A2: Udine e Trieste sorridono

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. C’è chi sperava in meglio, chi ha rispettato le attese e chi invece ha sorpreso nelle prime due partite dei quarti di finale playoff di A2 di basket, con le tre squadre friulgiuliane in campo. Meglio di così non poteva andare per Trieste, che da Torino torna in regione con un en plein di vittorie. L’ultima ieri sera, all’ultimo canestro di Eli Brooks, chiusa 84 a 87. Anche Udine chiude il primo capitolo due a zero, in casa contro la teoricamente più modesta Cremona. Ma serve un overtime dopo i trenta punti rifiliati in Gara1 per chiudere il secondo round, con la Juvi che spaventa a più riprese il Carnera. Alla fine però con tre giocatori (Cannon, Caroti e Gaspardo) oltre quota venti Vertemati può sorridere.

Chi non sorride è Cividale, che torna da Cantù con un pesante 0-2. La seconda partita è più simile ad una battaglia, di punti e di scontri, ma la qualità del canturino americano Hickey è decisiva. I ducali sembrano aver dato tutto per la salvezza, ma venerdì nella bolgia del PalaGesteco la storia potrebbe essere diversa.